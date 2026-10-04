Soğuk havalarda cildiniz için büyük tehlike! Uzmanlar uyarıyor

Dr. Gazioğlu, "Ellerimizi sık sık yıkamak hijyen açısından önemli ancak kullanılan sabunların cildi çok fazla kurutmamasına dikkat edilmeli. El yıkama sonrasında nemlendirici kullanılması faydalı olabilir. Dudaklarda da kuruluk ve çatlama gelişebiliyor. Dudakları sürekli yalamak ise kuruluğu daha da artırabiliyor. Bu nedenle uygun bir dudak nemlendiricisi kullanılabilir" şeklinde konuştu.