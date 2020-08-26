  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan Nihat Hatipoğlu açıklaması
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Nihat Hatipoğlu açıklaması

Cübbeli Ahmet Hoca, koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun sağlığına kavuşması için dua ettiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 16:54:00 - 2020-08-26 17:29:40
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Nihat Hatipoğlu açıklaması

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yeni tip koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Cübbeli Ahmet Hoca, "Ehl-i Sünnet îtikadının değerli seslerinden olan Nihat Hatipoğlu Hocaefendi kardeşimize yakalanmış olduğu hastalıktan bir an evvel kurtulması için Rabbimize duâ ediyoruz.” dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Allâh-u Teâlâ, kıymetli hoca kardeşimize âcil şifâlar, hayırlı uzun ömürler, sıhhat-ü âfiyetler ve daha nice makbul hizmetler nasip eylesin, en yakın zamanda eskisinden ziyâde gücünü-kuvvetini kendisine iâde eylesin, bu hastalığı hiç görmemişe döndürsün. Âmîn!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstifanın arkasından flaş iddia: 'Fatih Portakal Cumhurbaşkanı adayı olacak'
Gündem

İstifanın arkasından flaş iddia: 'Fatih Portakal Cumhurbaşkanı adayı olacak'

Yalan haber merkezi FOX TV’nin Ana Haber spikeri Fatih Portakal’ın istifasının ardından çok sayıda iddia gündeme getirildi. Kulisler dillend..
Dahlan Filistin'de darbe yapmaya hazırlanıyor
Dünya

Dahlan Filistin'de darbe yapmaya hazırlanıyor

BAE tetikçisi Muhammed Dahlan’ı Filistin yönetimini ele geçirmek amacıyla oluşum içerisinde olduğu iddia edildi. Kritik iddia İsrailli eski ..
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki: Haddini aşan bir açıklama
Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki: Haddini aşan bir açıklama

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapı..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı