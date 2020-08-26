Cübbeli Ahmet Hoca'dan Nihat Hatipoğlu açıklaması
Cübbeli Ahmet Hoca, koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun sağlığına kavuşması için dua ettiklerini söyledi.
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yeni tip koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Cübbeli Ahmet Hoca, "Ehl-i Sünnet îtikadının değerli seslerinden olan Nihat Hatipoğlu Hocaefendi kardeşimize yakalanmış olduğu hastalıktan bir an evvel kurtulması için Rabbimize duâ ediyoruz.” dedi.
Cübbeli Ahmet Hoca açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
Allâh-u Teâlâ, kıymetli hoca kardeşimize âcil şifâlar, hayırlı uzun ömürler, sıhhat-ü âfiyetler ve daha nice makbul hizmetler nasip eylesin, en yakın zamanda eskisinden ziyâde gücünü-kuvvetini kendisine iâde eylesin, bu hastalığı hiç görmemişe döndürsün. Âmîn!