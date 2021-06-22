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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Mustafa Öztürk' açıklaması
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Mustafa Öztürk' açıklaması

Cübbeli Ahmet Hoca, yaptığı açıklamalarla İslam'a büyük zarar veren Prof. Dr. Mustafa Öztürk'le ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 23:27:00 - 2021-06-22 23:28:14
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Mustafa Öztürk' açıklaması

İslamiyetle alakası olmayan, içi boş tesfirleri ve sözleriyle büyük tepki çeken Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Karar gazetesindeki yazılarına son verdiğini açıkladı.

"Din de kitap da hepten sizindir"

Instagram hesabından "Tefsir çalışmasını bıraktım. Karar gazetesinde yazmayı bıraktım. Medyascope programını da bıraktım" ifadelerini kullanan Mustafa Öztürk şu ifadeleri kullandı:

Cinnet noktasındayım; zira lanet olası dinbazların bizi kafir, müşrik, ateist diye yaftalamaları yüzünden hem dindarlardan hem de din alanında çalışıp çabalamaktan artık iğrendim.

Bu vesileyle duyurmak isterim ki
(1) Tefsir çalışmasını bıraktım.
(2) Karar Gazetesinde yazmayı bıraktım.
(3) Medyascope programını da bıraktım.

Bundan böyle din de kitap da hepten sizindir; tepe tepe kullanın ama artık beni rahat bırakın...

Cübbeli Ahmet Hoca'dan açıklama

Cübbeli Ahmet Hoca, "Din de kitap da hepten sizindir" şeklindeki sözleri büyük tepki toplayan Öztürk'le ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bundan böyle din de kitap da hepten sizindir; tepe tepe kullanın” diyen Mustafa Öztürk’ün Tefsir çalışmalarını bırakmış olmasından dolayı Müslümanlar son derece sevinç içerisindedirler, darısı diğer müfsid tefsircilerin başına.

Mustafa Öztürk

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