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Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Milli Gazete'ye: Hakkımı helal etmiyorum!

Yeniakit Publisher
2023-10-22 23:17:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Milli Gazete'ye: Hakkımı helal etmiyorum!

Cübbeli Ahmet Hoca, kendisini yahudi yanlısı olarak hedef gösteren Milli Gazete'ye tepki gösterdi.

Daily İslamist adlı Twitter hesabının İsrail-Filistin savaşına ilişkin sözlerini çarpıtması sebebiyle hedefe konan Cübbeli Ahmet Hoca, Milli Gazete'ye de sert bir tepki gösterdi.

Milli Gazetesi'nin yaptığı haberlerle kendisini hedefe koyup, yahudi yanlısı gibi gösterdiğini söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Benim en ağırıma giden şey budur" ifadesini kullanıp, "Müslümana gavur sevici yakıştırması yapılır mı?" diye sordu.

Cübbeli Ahmet Hoca, Milli Gazete çalışanlarına şöyle tepki gösterdi:

Bu aralar Millî Gazete’de manşetten düşmüyorum. Beni Yahûdî dostu göstermeye çalışan Millî Gazete ekibine hakkımı harâm ettim!

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