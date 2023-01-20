Cübbeli Ahmet Hoca'dan medyaya H.K.G. tepkisi!

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Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G., Salı günü mahkemede verdiği ilk ifadesinde, radyocu Zeki Kayahan Coşkun ile görüştüklerini iddia etti.

H.K.G., Coşkun ile bir süre normal yazıştıklarını, yazışmanın uzun sürdüğünü ve ilerleyen süreçte, "Canım" gibi ifadelerle daha da yakınlaştıklarını söyleyip, Coşkun tarafından, "Altınları al, evden kaç" demek sureti ile yönlendirildiğini söyledi.

H.K.G.'nin Zeki Kayahan Coşkun hakkındaki iddialarının medyada yer almamasını eleştiren Cübbeli Ahmet Hoca, "Ey 6 yaşında kız meselesiyle bütün Müslümanları suçlayan basın yayın!" diyerek başladığı mesajına, şöyle devam etti:

O kızın yeni ifâdesinde sizden birinin ismi geçiyor, bunu da haber yapacak mısınız?