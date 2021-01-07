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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan Hulki Cevizoğlu'na cevap
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Hulki Cevizoğlu'na cevap

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Hulki Cevizoğlu'nun kendisi ve İsmailağa Cemaati hakkındaki açıklamalarına cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 16:19:00 -

CNN Türk'te ekranlara gelen Akıl Çemberi programında konuşan Hulki Cevizoğlu, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sadece kendi tarikatındaki imamların arkasında namaz kıldığını öne sürdü.

Cübbeli Ahmet Hoca, Hulki Cevizoğlu'nun kendisine yönelik iddialarına yanıt verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca, "Hulki Cevizoğlu'nu milliyetçi olduğu için rastlarsam dinlerim, bu nedenle beni yanlış tanımasını istemem. Benim sadece kendi tarikatımdan olan İmamların peşinde namaz kıldığımı iddia etmiş. Fakat bu bana yapılan bir buhtandır. Zira ben hangi vesileyle bir camiye rastlasam, orada bulunan imamın kimliğini, hangi cemaatten olduğunu hiç sorma lüzumu hissetmeden o imama iktidâ ederim. Nitekim cuma namazlarını Acarkent'in camisinde kılmaktayım ki imam efendi İsmet Acar Beyfendi'nin tensibiyle aydın kişiliğinden dolayı tercih edilmiş bir hocadır. Dolayısıyla biz ehli sünnet olarak sakallı-sakalsız demeden pantollu-şalvarlı ayrımı yapmadan sadece Müslüman olma kaydıyla her imama uyar ve Müslümanların cemaatini bölmeyiz. Hatta Suudi Arabistan'da Vehhabî olduğunu bildiğimiz Mekke ve Medine imamlarının arkasında dahî cemaatle namaz kılmaktayız ki bunun binlerce şahidi bulunmaktadır. Dolayısıyla bir söz sarfederken tahminle değil de bilgi üzere konuşmak lazımdır, biz Hulki Bey'den böyle konuşmasını beklerdik. İnşaallah bundan sonra daha dikkatli davranır ve ilim üzere konuşur" dedi.

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