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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan Hasan Efendi Hazretleri için taziye mesajı!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Hasan Efendi Hazretleri için taziye mesajı!

Yeniakit Publisher
2024-04-22 21:23:00 - 2024-04-22 21:31:26

Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa Şeyhi Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) vefat haberini Şifa-i Şerif sohbeti esnasında aldı.

Cübbeli Ahmet Hoca, Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) vefatı sebebiyle yaşadığı üzüntüyü paylaştı.

Şifa-i Şerif dersini, Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) vefatı sebebiyle bu akşam devam edeceğini belirten Cübbeli Ahmet Hoca, "Bir alimin ölümü alemin ölümü gibidir" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca, Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) sağlığında kendisi için "Yanıma gelmesin" demesine de, "Vardır bunda da bir hayır diyerek kararını sükunetle karşıladım." yorumunu yaptı.

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