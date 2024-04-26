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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan Haniye'ye taziye ziyareti!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Haniye'ye taziye ziyareti!

Yeniakit Publisher
2024-04-26 23:59:00 - 2024-04-27 00:10:46
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Haniye'ye taziye ziyareti!

Cübbeli Ahmet Hoca, Hamas Siyâsî Büro Başkanı İsmail Haniye'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Haniye'yi ziyaret eden Cübbeli Ahmet Hoca, siyonistler tarafından şehit edilen evlatları için taziye dileklerini iletti.

Cübbeli Ahmet Hoca Haniye'ye, "Siz cihâd ediyorsunuz, biz zayıf ve âciz kimseleriz, bize hakkınızı helâl edin" dedi.

İsmail Haniye, Cübbeli Ahmet Hoca'ya, "Siz de bize destek oluyorsunuz, duâ ediyorsunuz, onun için hepimiz cihatta müşterekiz, biz de size Hasan Efendi Hocamızın vefâtı nedeniyle ta'ziyelerimizi iletiyoruz, Allâh cennette cümlemizi cem eylesin" diye karşılık verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca İsmail Haniye'ye şöyle dua etti:

Allâh-u Teâlâ, yavrularını ve torunlarını Allâh yolunda cihatta şehîd veren İsmail Heniyye kardeşimize ecr-i azîm ve sabr-ı cemîl ihsân eylesin, ğazâsını mübârek eylesin, er meydânında ayaklarını sâbit eylesin, Yahûdîlere karşı ona ve ashâbına nusretler ve zaferler ihsân eylesin. Âmîn!
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