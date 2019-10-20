Cübbeli Ahmet Hoca’dan flaş çıkış: Şimdi bu Fox kanalı bile...

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca, eski medya kuruluş sahipleri olsaydı, operasyona destek vermeyeceklerini belirterek, "Gavurların yaptığı bütün haberlerin asılsız olduğunu görüyoruz. Bir tiyatro çevriliyor. Her yaptıkları haber aleyhlerine dönüyor. Şimdi kimyasal silah olayı ortaya atıldı. Bizde kimyasal silah yok. Ama bu teröristler her türlü pisliği yapar. Biz öyle değiliz. Mesela Tayyip Bey, 'Biz teröristleri bile öldürmek için uğraşmıyoruz' diyor. Bizim derdimiz öldürmek değil. Bütün dünya medyası 'Türkler, Kürtleri öldürüyor' diyor. Eski medya, Kanal D'ler filan olsaydı, ne olurdu? Şimdi Fox bile doğru haber vermek zorunda kalıyor. Ama millet yemiyor. Eski kanallar olsaydı, yüzde 50-60 niye oraya girdik denilecekti" dedi.