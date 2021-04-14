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Siyaset Cübbeli Ahmet Hoca’dan çarpıcı sözler! ‘Vatan haini olup da namaz kılanlar…’
Siyaset

Cübbeli Ahmet Hoca’dan çarpıcı sözler! ‘Vatan haini olup da namaz kılanlar…’

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün, ‘Vatan haini olup da namaz kılanlar var’ sözleri dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 14:33:00 -

Cübbeli Ahmet Hoca, Haber Global ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında gündeme dair birçok konuda açıklama yaparken, tarikatlar, deizm ve siyasete dair çarpıcı çıkışlar yaptı.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın, namaz kılan HDP'liler ve Ömer Faruk Gergerlioğlu sözleri de dikkat çekti.

Vatan haini olup da namaz kılanlar var...

- Adam kendisi namaz kılıyor, hanımı başörtülü ama PKK zihniyetli. Böyle çok var. HDP'de namaz kılma oranı yüksek. Aha işte Ömer Faruk Gergerlioğlu. Evine giriyorsun iki rekat kılıyor, Meclis'ten giriyorsun 2 rekat kılıyor. Dört mü kılıyor, sekiz mi kılıyor bilmiyorum. Ben adamı da tanımıyorum. Muhalif kalanlar adamın namaz kılmasına izin vermediler, adam abdest alırken gözaltına aldılar..." falan yayın yapıyorlar. Ya size ne namazdan? Vatan haini olup da namaz kılanlar var...

Ben tarikat lideri değilim

- Devletin kanunlarına göre zaten tarikatlar kapalı. Bu tarikatları millet kapatacak. Biz bu tarikatları yıllardır söyledik. FETÖ'yü, Ali Kalkancı'yı, Adnan Oktar'ı Adnan Oktar FETÖ'ye fason çalışıyordu. Millet din ilim ile uğraşanın para, ırz tuzaklarından nefret ediyor. "Dinler arası diyalog Türkiye'yi işgal projesidir" dediğimde olanları gördük.

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