Cübbeli Ahmet Hoca'dan Canan Kaftancıoğlu'nu çıldırtacak paylaşım!

yeniakit.com.tr

Cübbeli Ahmet Hoca, Youtube kanalında da yayınlanan sohbetinde İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunarak İTO'nun mevcut başkanı Şekib Avdagiç'i desteklediğini duyurmuştu. CHP'li Canan Kaftancıoğlu ekibinin LGBT destekçisi olduğunu ve bunun milli ve dini zararları olacağını belirten Cübbeli Ahmet Hoca, "Şirket sâhiplerinden 9 Kasım'daki İstanbul Ticaret Odası seçimlerinde rey atmaya gitmeyenler, Kaftancı Ekibini kazandıracakları için meydana gelecek millî ve dînî zarârlara ortak olur! Mutlaka rey kullanmaya gidiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Şekib Avdagiç yeniden İTO Başkanı seçildi

İstanbullu şirketler, Türkiye'nin en büyük odası olan İTO'da kendilerini 4 yıl boyunca temsil edecek meslek komitesi ve meclis üyelerini seçmek için bugün sandık başına gitti. Yapılan sayımın gayri resmi sonuçlarına göre, mevcut İTO Başkanı Avdagiç’in listelerinden 195 üye 273 kişilik meclise girdi.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan tebrik mesajı

Cübbeli Ahmet Hoca, İTO tarihinin en yüksek katılımlı seçiminden güçlenerek çıkan Şekib Avdagiç'in zaferine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Avdagiç'i etiketlediği mesajında, "İTO seçimlerini Rabbim hayırlara vesîle eylesin, seçilen kadroyu Allâh-u Teâlâ dîn-ü devlete, vatan ve millete hâdim eylesin. Âmîn!" ifadelerini kullandı.

Canan Kaftancıoğlu, Cübbeli Ahmet Hoca'yı uyarıları sebebiyle çirkin sözlerle hedef almış, Cübbeli Ahmet Hoca da kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.