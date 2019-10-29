Cübbeli Ahmet Hoca'dan 29 Ekim paylaşımı: Yüce Rabb'imden ğarka-i ğarîk rahmetler talep ederim
Cübbeli Ahmet Hoca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
"Rahmetler talep ederim"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cübbeli Ahmet, "Vatanımızın küffârın işgâlinden kurtarılması netîcesinde gerçekleşen Türkiye Cumhûriyeti Devleti'nin kuruluşunun 96. Sene-i devriyesini tebrîk eder, dînî ve millî değerlere dayanan kuruluş felsefesine sadâkatle pâyidâr olmasını Cenâb-ı Mevlâ'dan niyâz ederim. Bu vesîleyle vatanımızın halâsında ve devletimizin teşkîlinde emeği geçen tüm şehîd ve gâzîlerimize Yüce Rabb'imden ğarka-i ğarîk rahmetler talep ederim" ifadelerini kullandı.