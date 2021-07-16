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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan 15 Temmuz'da dikkat çeken mesaj! 'Allah'ım bundan sonraki seçimlerde...'
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan 15 Temmuz'da dikkat çeken mesaj! 'Allah'ım bundan sonraki seçimlerde...'

15 Temmuz gecesi FETÖ’nün hain darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlarımıza dua eden Cübbeli Ahmet Hoca'nın, yayınladığı ‘Fetö'ye ve Vatan Hainlerine Yol Açacak Kişilerin İktidara Gelememeleri İçin Yapılan Duâ’ isimli video dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 15:40:00 -

15 Temmuz gecesi milletin verdiği şanlı mücadele alçak FETÖ’nün emellerine ulaşmasını engelledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye genelinde çeşitli programlar gerçekleştirildi.

Tüm Türkiye 15 Temmuz’da hain darbe girişimi sırasında kaybettiği şehitlerini andı. Meydanlar ‘Türkiye geçilmez’ sloganlarıyla inledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz; milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir. 15 Temmuz; hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır. Milletimiz 15 Temmuz'daki direnişiyle hem bir darbe girişimini püskürtmüş, hem de ülkemizi teslim almayı hedefleyen bir işgal teşebbüsünü engellemiştir. Genci, yaşlısıyla bu millet 'Türkiye'nin geçilmez' olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir" dedi.

CHP Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 15 Temmuz'da yaşananları "kontrollü darbe girişimi" olarak nitelendirmesi tekrar gündeme gelirken, Twitter’da binlerce yorumda ‘FETÖ-CHP’ ortaklığı ifadeleri dikkat çekti.

Millet ittifakının ortak adayı olacağı sıkça dillendirilmeye başlanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun devamlı 'dostlarımızla birlikte iktidar olacağız' sözü ve FETÖ ile siyasi mühendislik projeleri yine gündemde.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ‘Fetö'ye ve Vatan Hainlerine Yol Açacak Kişilerin İktidara Gelememeleri İçin Yapılan Duâ’ isimli bir video yayınladı.

Cübbeli Ahmet Hoca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu memleketi ABD ve Siyonistlere yedirmeyen şehitlerimize dua ederek, ‘bu ülkeye bir daha böyle darbeler yaşatma Ya Rabb’ ifadelerine yer verdi.

FETÖ’nün gizli yapılanmaları devam ettiğini ve dışarıdan yayınlar yaptığını ifade eden Cübbeli Ahmet Hoca, ‘Müslümanlara zarar veriyorlar, bundan sonraki seçimlerde ABD ve Siyonizme geçit verecek hangi partiler varsa sen bunlara fırsat verme Allah’ım’ ifadelerini kullandı.

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