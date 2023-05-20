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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca yine ezberleri bozdu! Sağcılar solculara sürekli kazık atıyor, bu solcular ne zaman akıllanacak ya hu?
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca yine ezberleri bozdu! Sağcılar solculara sürekli kazık atıyor, bu solcular ne zaman akıllanacak ya hu?

Yeniakit Publisher
2023-05-20 09:32:00 -

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü "Bizim sağcılar CHP'ye iyi bir kazık attılar yine. 2 puanları yok 34 mebus aldılar CHP'den, bu solcular ne zaman akıllanacak yahu?" dedi.

14 Mayıs seçim sonuçlarına göre DEVA, Gelecek, Saadet Partisi ile Demokrat Parti, CHP’nin oylarına katkı olmamasına rağmen birçok milletvekilini Meclis’e sokmayı başarmıştı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü 14 Mayıs seçimlerinin ardından yaptığı sohbet toplantısında CHP’ye seslendi.

14 Mayıs seçim sonuçlarına göre DEVA, Gelecek, Saadet Partisi ile Demokrat Parti, CHP’nin oylarına katkı olmamasına rağmen birçok milletvekilini Meclis’e sokmayı başarmıştı.

Bu konuya değinen Cübbeli Ahmet’in, CHP’yi uyararak “Bu sağcılara aldanmayın yahu” demesi dikkat çekti. Cübbeli, "Bizim sağcılar CHP'ye iyi bir kazık attılar yine. 2 puanları yok 34 mebus aldılar CHP'den, bu solcular ne zaman akıllanacak?" dedi.
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Yorumlar

objektif

aklınca chp yı küçük görecek ama işin arkasında gol atmak istediği sağ dıye lanse ettığı mıllet ıttıfakı bileşenleri aklınca bırbırne düşüreck kazık atmak bizim kıtabımzda yok bizim özümüzde sözümüzde bırdır ne aldatan oluruz nede aldanan bızı başkalrıla karıştırma..

SIDDIK

Cübbeli siyaset prof olmuşsun sende 2028 siyasete başla saadet gelecek ip deva sana ne bunlar kk chp pkk batı ülkeleri aferin diyecek miş bunlar kendi vatanı nı satmayaya gönüller 85 milyon vatanı nı sevenler vatansız kalacak umurlarında değil TÜRKÜN TÜRK 'ten başka dostu yok 6+1 masa dahada anlamak istemiyorlar ALLAH bunları pelli perişan olsunlar inşallah amin cumhurbaşkanı 'mız seninle yola devam diyoruz ALLAH YAR YARDIMCINIZ OLSUN İNŞALLAH ALLAH KAZADAN BELADAN KORUSUN ALLAH "a EMANET OLUN
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