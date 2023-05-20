Cübbeli Ahmet Hoca yine ezberleri bozdu! Sağcılar solculara sürekli kazık atıyor, bu solcular ne zaman akıllanacak ya hu?

14 Mayıs seçim sonuçlarına göre DEVA, Gelecek, Saadet Partisi ile Demokrat Parti, CHP’nin oylarına katkı olmamasına rağmen birçok milletvekilini Meclis’e sokmayı başarmıştı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü 14 Mayıs seçimlerinin ardından yaptığı sohbet toplantısında CHP’ye seslendi.

14 Mayıs seçim sonuçlarına göre DEVA, Gelecek, Saadet Partisi ile Demokrat Parti, CHP’nin oylarına katkı olmamasına rağmen birçok milletvekilini Meclis’e sokmayı başarmıştı.

Bu konuya değinen Cübbeli Ahmet’in, CHP’yi uyararak “Bu sağcılara aldanmayın yahu” demesi dikkat çekti. Cübbeli, "Bizim sağcılar CHP'ye iyi bir kazık attılar yine. 2 puanları yok 34 mebus aldılar CHP'den, bu solcular ne zaman akıllanacak?" dedi.

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