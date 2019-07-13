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Cübbeli Ahmet Hoca uyardı: Bazı edepsiz insanlar türedi

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Her sarıklı, cübbeliyi hoca zannedip fetva sormayın. Bazı edepsiz insanlar türedi çünkü" diyerek kritik bir uyarıda bulundu.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 23:05

Bazen ilmi tartışmalar bazen de polemiklerle gündeme gelen Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet Hoca), hadis tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca, bu hafta yayınlanan sohbetinde hadis konusuna değindi. Cübbeli Ahmet Hoca, "Birkaç Muhaddis’in mevzu demesiyle bir rivayet uydurma olmaz! Bir Muhaddis bile "Aslı var" dese ihtiyatlı olmak lazım" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 23:05
  1. Cübbeli Ahmet Hoca

YORUM YAZ

  • Vahap kalyoncuVahap kalyoncu19 dk önce
    Ne yani seni hoca yerine koyup fetva soruyor da başkasına neden sorulmasınki.
  • orhanorhan19 dk önce
    cüppeli kendini tarif etmiş...

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