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Dini Bilgiler Cübbeli Ahmet Hoca Teravih namazının ecrini anlattı!
Dini Bilgiler

Cübbeli Ahmet Hoca Teravih namazının ecrini anlattı!

Yeniakit Publisher
2024-03-11 20:17:00 - 2024-03-11 20:17:37

Cübbeli Ahmet Hoca, bugünkü Ramazan sohbetinde Teravih namazı kılanların kazanacağı ecirleri anlattı.

İslam alemi Ramazan ayına büyük bir coşkuyla başladı. Ramazan ayının girmesiyle birlikte ilk Teravih namazı dün akşam kılındı, ilk iftar ise bugün açıldı.

Cübbeli Ahmet Hoca, Ramazan ayında kılınan Teravih namazının ecrini anlattı.

Her Teravih namazının farklı bir kazancı olacağını belirten Cübbeli Ahmet Hoca, 2. gece Teravih namazını kılan Müslümanların anne ve babalarının (Müslüman ise) günahlarının bağışlanacağını söyledi.

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