Cübbeli Ahmet Hoca Teravih namazının ecrini anlattı!
Cübbeli Ahmet Hoca, bugünkü Ramazan sohbetinde Teravih namazı kılanların kazanacağı ecirleri anlattı.
İslam alemi Ramazan ayına büyük bir coşkuyla başladı. Ramazan ayının girmesiyle birlikte ilk Teravih namazı dün akşam kılındı, ilk iftar ise bugün açıldı.
Cübbeli Ahmet Hoca, Ramazan ayında kılınan Teravih namazının ecrini anlattı.
Her Teravih namazının farklı bir kazancı olacağını belirten Cübbeli Ahmet Hoca, 2. gece Teravih namazını kılan Müslümanların anne ve babalarının (Müslüman ise) günahlarının bağışlanacağını söyledi.
Gündem
Ramazan ayının ilk Teravih namazı ülke genelinde eda edildi! 'Tüm ümmete uyanış vesilesi olsun'