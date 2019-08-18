Cübbeli Ahmet Hoca: 'Ondan sonra gençliğin yüzde 75'i CHP'ye rey veriyor' diyorlar

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Trabzon'un Of ilçesinde verdiği sohbetinden önemli açıklamalarda bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca, İmam Hatiplerde ve İlahiyat Fakülteleri'nde görev yapan hocaların tehlikesine dikkat çekerek, "Buralarda oğlanlar, kızlar konferans dinliyor. Amma da istifade ediyorlar. Ondan sonra gençliğin yüzde 75'i CHP'ye rey veriyor. Bana mı verecek?" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca şunları söyledi:

'Fransa Kur'an ayetleri değiştirilsin' dedi. Meclis ayağa kalktı. Buradan bazı sureleri değiştirmek istediler. Kimsenin sesi çıkmıyor. Fransa gavur o der. Burada profesör 'Kehf suresinin ayetleri değiştirilsin' diyor. Ona niye bir şey demiyorsun. Sonra diyorlar bunlar işsiz kalır. Kardeşim ben sana ekmeğiyle oyna demiyorum ki. Git bir ateist üniversitesi kur. Maaşlarına da zam ver. Ateist olmak isteyen gitsin oralara. Kur'an münkirleri, sünnet münkirleri üniversiteleri kur. Maaş da ver. Banane. Senin benim çocuğum gidecek buralara. O ona diyecek ki, bu cennet Arap'ın cenneti. Sonra oğlanlar, başörtülü kızlar konferans dinliyor. Amma da istifade ediyorlar. Ondan sonra gençliğin yüzde 75'i CHP'ye rey veriyor. Bana mı verecek? İmam hatipteki bunu yaparsa, ilahiyattaki adam kaderi inkar ettirirse, geldiğimiz noktada düz liseden fazla deist buralarda çıkar. Bunları ben çıkarmıyorum. İnternetten seslerini dinliyorum. Açın, dinleyin.