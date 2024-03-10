Cübbeli Ahmet Hoca 'Müjdeler olsun' diye anlattı! 'Ramazan ayı geliyor diye seviniyor musunuz?'

Cübbeli Ahmet Hoca, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav) Ramazan'a ilişkin bir hadis-i şerifini anlattı.

" 'Ramazan geliyor diye her kimin kalbi ferahlıkla dolarsa, Allah canını cehennem ateşine haram kılmıştır.' Bu Efendi Hazretleri'nin (Mahmud Efendi Hazretleri) çok okuduğu bir hadis-i şeriftir." diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Bundan dolayı sizlere de müjdeler olsun." ifadelerini kullandı.

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