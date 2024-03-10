Cübbeli Ahmet Hoca 'Müjdeler olsun' diye anlattı! 'Ramazan ayı geliyor diye seviniyor musunuz?'
Cübbeli Ahmet Hoca bugünkü sohbetinde Ramazan ayına ilişkin bir müjdeyi kendisini dinleyenlere aktardı.
Cübbeli Ahmet Hoca, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav) Ramazan'a ilişkin bir hadis-i şerifini anlattı.
" 'Ramazan geliyor diye her kimin kalbi ferahlıkla dolarsa, Allah canını cehennem ateşine haram kılmıştır.' Bu Efendi Hazretleri'nin (Mahmud Efendi Hazretleri) çok okuduğu bir hadis-i şeriftir." diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Bundan dolayı sizlere de müjdeler olsun." ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO