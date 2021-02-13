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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca: Kripto para ölümden kurtarmayacak
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca: Kripto para ölümden kurtarmayacak

Cübbeli Ahmet Hoca, dünya üzerinde popülaritesi artan ancak caiz olmayan dijital kripto paraları da eleştirerek, "Ölümden kurtaracak mı bunlar seni? Hangisi Recep ayının bir gün orucunun yerini tutar?" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 23:53:00 - 2021-02-13 23:55:50
Cübbeli Ahmet Hoca: Kripto para ölümden kurtarmayacak

Cübbeli Ahmet Hoca, Ramazan ayının habercisi Recep ayı ile ilgili 'kripto para'yı da eleştirerek dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Cübbeli Hoca'dan kripto para çıkışı

Cübbeli Ahmet Hoca, 'Hafta'nın Sohbeti'nde birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Reğâib Gecesi Fazîletli Amelleri ile ilgili önemli bilgiler aktaran Cübbeli Hoca, son zamanların en çok konuşulan meselelerinden kripto para merakıyla ilgili de eleştiride bulundu.

Recep ayının önemine değinen Cübbeli Hoca, "Yok altın düştü, yok kripto paralar çıktı: Muhabbetlerimize bakın. O çıksa, diğeri inse, bir anda 300 bin doların olsa ne olur! En sonunda mezara gideceksin. Ölümden kurtaracak mı bunlar seni? Hangisi Recep ayının bir gün orucunun yerini tutar?" ifadelerini kullandı.

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