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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca kendisini, 28 Şubatta başörtülülere küfreden Fatih Altaylı'nın programında savunacak!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca kendisini, 28 Şubatta başörtülülere küfreden Fatih Altaylı'nın programında savunacak!

Birkaç gündür Diyanet İşleri Başkanlığı ile devletin bazı kurumlarını ve Akit Medya Grubu'nu hedefe koyan Cübbeli Ahmet Hoca, 28 Şubat'ta başörtülülere küfreden Fatih Altaylı'ya konuk olarak öne sürdüğü iddialara ilişkin açıklamada bulunacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 21:56:00 - 2022-07-18 22:01:33

 Yeniakit.com.tr 

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına konuk olup, "Çocuklarınızı İmam Hatip okullarına göndermeyin." çağrısı yapan Cübbeli Ahmet Hoca, yarın, 28 Şubat'ta başörtülülere küfreden Fatih Altaylı'ya konuk olarak birkaç gündür gündeme getirdiği iddialara ilişkin açıklamada bulunacak.

Cübbeli Ahmet Hoca, 2 yıl önce iç savaş çıkacağını iddia ederek, "2 bin tane selefi dernek silahlanıyor." çıkışında bulunmuştu. Öne sürdüğü iddialar sebebi ile savcılığa çağrılan Cübbeli Ahmet Hoca, ifadesinde, "Bilgim yok, bana böyle söylediler." diyerek iddiasının arkasında durmamıştı.

'Altaylı'yı önce özür dilet' çağrısı!

Cübbeli Ahmet Hoca 4 gün önce Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulunup selefilerle ilgili iddiasını yeniden gündeme getirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile devletin bazı kurumlarını ve Akit Medya Grubu'nu hedefe koyan Cübbeli Ahmet Hoca, 28 Şubat'ta başörtülülere küfreden Fatih Altaylı'ya konuk olacağını duyurdu.

Kamuoyu, Cübbeli Ahmet Hoca'nın programa çıkmadan önce, Fatih Altaylı'yı başörtülülere yönelik küfrü için özür diletmesini bekliyor.

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