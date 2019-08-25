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Cübbeli Ahmet Hoca İsmail Saymaz'a fena patladı! ‘Şekerim fırladı, papağan bu’

Kaşı karşıya geldikleri bir televizyon programında İsmail Saymaz'ın sorusuna sinir olan Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ''Sen niye çıktın karşıma. Bu program böyle devam etmez, ben müsaade isteyeyim. Şekerim fırladı'' dedi.

25 Ağustos 2019 Pazar 14:26

Gazeteci İsmail Saymaz'ın tarikatlar için, "Tarikat değil holding, başlarındakiler CEO, müritleri de müşteridir" sözleri üzerine başlayan tartışmalarla ilgili 'Cübbeli Ahmet' ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ve İsmail Saymaz canlı yayında Haber Global’de karşı karşıya geldi.

Saymaz'ın "Vuslat Derneği nedense onun reklamının yapıldığı televizyon kanalına (Lalegül TV) 120 bin lira reklam parası ödüyor" sözleri ortalığı gerdi. Cübbeli Ahmet Hoca programı terk etmek istedi.

‘Murat Ağırel'in papağanı bu’

Saymaz'ın sorusuna sinirlenen Cübbeli Ahmet Hoca, "Bize reklam verenin yaptığı yanlışlığının bize bir bağı olur mu? Ben Bunları Murat Ağırel'in Halk TV'deki programında anlattım. Bunu her hafta Murat anlatıyor. O zaman nu izlesinler sen niye çıktın karşıma. Bu program böyle devam etmez, ben müsaade isteyeyim. Şekerim fırladı. Murat Ağırel'in dosyalarını almış gelmiş, her hafta Halk TV'de konuşuyor bunları. Murat Ağırel'in papağanı bu" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 14:26
  1. Ahmet Mahmut Ünlü
  2. İsmail Saymaz
  3. Haber Global
  4. Cübbeli Ahmet Hoca
  5. Murat Ağırel
  6. Halk TV

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