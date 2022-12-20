Cübbeli Ahmet Hoca ilk LGBT'linin kim olduğunu açıkladı!

Cübbeli Ahmet Hoca, eşcinsellikle ilgili çok konuşulacak bir çıkışa daha imza attı. Lut kavmine kadar dünyada eşcinselliğin olmadığını anlatan Cübbeli, "İblis, yeter ki bu millet eşcinsel olsun diye kendini düzdürdü. 'Bip' yapacak bir şey yok burada" ifadelerini kullandı.

Haftalık düzenli olarak yayınlanan sohbetlerinden birinde eşcinsellik üzerine açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ilginç bir tespitte bulundu.

İnsanlarda Lut kavmine kadar livata diye bir şey olmadığını belirten Cübbeli Ahmet Hoca, "Lut kavmine kadar insan neslinde eşcinsellik diye bir şey yok. İblis insan kılığına giriyor. Bunlar Hadis-i Şeriflerde geçiyor. İblis yeter ki bu millet eşcinsel olsun diye kendini düzdürdü" dedi.

İnsan kılığına girdi

İblisin erkek kılığında erkeklerle ilişki yaşadığını söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Evet, söylediğim gibi. İblis erkek kılığına girerek erkeklerle cinsel ilişkiye girdirdi kendini. Bu millet harama bulaşsın diye kendini düzdürdü. Bunları anlatamadık tabii biz insanlara. LGBT'liler de milyon dolarlık derslik kurmuşlar alıyorlar oradan derslerini. " ifadelerini kullandı.