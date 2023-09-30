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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca ile Aziz Yıldırım arasında cuma diyaloğu
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca ile Aziz Yıldırım arasında cuma diyaloğu

Yeniakit Publisher
2023-09-30 12:17:00 - 2023-09-30 12:20:21

Akit TV'nin konuğu olan Cübbeli Ahmet Hoca, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile olan anısını anlattı. Aziz Yıldırım ile ilk olarak trafikte karşılaştığını ve başkanın cuma namazına gittiğini düşündüğünü söyleyen Cübbeli Ahmet, daha sonra bu konuyu Aziz Yıldırım'a anlattığında "Ne cuması? Balıkçıya gidiyordum." cevabını aldığını ifade etti.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile olan anısı Akit TV'de katıldığı programdakileri güldürdü. Yıldırım ile trafikte karşılaştığını ve efsane başkanın cuma namazına gittiğini düşündüğünü belirten Cübbeli Ahmet, daha sonra Aziz Yıldırım ile konuştuğunda kendisine "Ne cuması? Balıkçıya gidiyordum." dediğini söyledi.

"MERT ADAM, DÜRÜST ADAM"

Aziz Yıldırım'ın bu cevabı sonrası Cübbeli Ahmet, "Başkan sus da bari ben 'Cumaya gittiğini gördüm diyecektim' dedim." ifadelerini kullandığını belirtti. Cübbeli Ahmet, Yıldırım'dan "Mert adam, dürüst adam. 'Gitmiyorum cumaya' dedi ya! Ben dürüstleri severim" diyerek bahsetti.

AZİZ YILDIRIM İÇİN ÖZEL DUA EDİYOR

Cübelli Ahmet ayrıca Aziz Yıldırım'ın namaza başlaması için özel dua ettiğini ve Fenerbahçe'nin eski başkanıyla hala görüştüğünü söyledi.
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Yorumlar

HİZİPSAVAR

hocam şikeciden hırsızdan arsızdan dolnbazdan adam olmaz elbet dua et et ki ölmeden cehenneme gitmekten belki yaptıkalrını anlatırda kurtulur. orda NE YAPTIYSAM FENEY İÇİN YAPTIM yemez direk atarlar ateşe

Şevki

Bu ülkede yapıcı değil yıkıcı bazı kendini din alimi görenler yüzünden insanlar cumadan vazgeçti ben gençken insanlar camilere sığmqzdı
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