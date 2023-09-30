Cübbeli Ahmet Hoca ile Aziz Yıldırım arasında cuma diyaloğu

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile olan anısı Akit TV'de katıldığı programdakileri güldürdü. Yıldırım ile trafikte karşılaştığını ve efsane başkanın cuma namazına gittiğini düşündüğünü belirten Cübbeli Ahmet, daha sonra Aziz Yıldırım ile konuştuğunda kendisine "Ne cuması? Balıkçıya gidiyordum." dediğini söyledi.

"MERT ADAM, DÜRÜST ADAM"

Aziz Yıldırım'ın bu cevabı sonrası Cübbeli Ahmet, "Başkan sus da bari ben 'Cumaya gittiğini gördüm diyecektim' dedim." ifadelerini kullandığını belirtti. Cübbeli Ahmet, Yıldırım'dan "Mert adam, dürüst adam. 'Gitmiyorum cumaya' dedi ya! Ben dürüstleri severim" diyerek bahsetti.

AZİZ YILDIRIM İÇİN ÖZEL DUA EDİYOR

Cübelli Ahmet ayrıca Aziz Yıldırım'ın namaza başlaması için özel dua ettiğini ve Fenerbahçe'nin eski başkanıyla hala görüştüğünü söyledi.

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