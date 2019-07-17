Cübbeli Ahmet Hoca: Hakan Fidan ve ekibinin gelmesi...

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, milli operasyonlar nedeniyle MİT'i ve Hakan Fidan'ı tebrik etti.

Cübbeli Ahmet Hoca, MİT'in başarılı operasyonlar yaptığını belirterek, "Geçen sevindirici bir haber aldım. İlk defa milli bir operasyon yapıldı. PKK'nın en üst düzey isimlerinden biri olan Diyar Garip, ilk defa milli bir operasyona gebertildi. Milli yani MİT'in operasyonuyla yapılan bir olay bu. Mayıs'ta da Rıza Altun'un bulunduğu konvoy vuruldu. Burada da 4 üst düzey gebertildi. MİT'in burada maşallah çok büyük payı var. Buralar birkaç seneler evvele kadar MOSSAD ve CIA'nin elindeydi. Onun için bu Hakan Fidan kardeşimizin gelmesinden sonra bu millilik işi başladı. Zaten bu FETÖ'nün işi 15 Temmuz'a kadar ortaya çıkmıştı. Şimdi bakıyorsunuz, her gün alt yazı geçiyor. Askeriyede dünyalar kadar Muvazzaf asker var. Her gün içeri alınıyor. Allah bu FETÖ'yü tamamen bitirsin. Bunun ne mal olduğunu Allahım, bu millete anlatsın" dedi.