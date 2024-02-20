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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca Feyza Altun'a neden beddua etti?
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca Feyza Altun'a neden beddua etti?

Yeniakit Publisher
2024-02-20 16:38:00 - 2024-02-20 16:42:16
Cübbeli Ahmet Hoca Feyza Altun'a neden beddua etti?

Cübbeli Ahmet Hoca şeriata söven Feyza Altun'a ettiği bedduayı eleştirenlere cevap verdi.

Allah'ın nizamı şeriat kanunlarına söven avukat Feyza Altun, çıkarıldığı mahkemece denetimli serbstlik koşuluyla serbest bırakıldı.

Milyonlarca inananın değerine hakaret eden Altun'a, Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medya hesabından tepki göstermişti. Cübbeli Ahmet Hoca, "Feyza Altun tutuklansın" etiketiyle yaptığı paylaşımında, "Allah da onu cehennemine soksun!" ifadelerini kullanmıştı.

Cübbeli Ahmet Hoca, "Altun'a neden dua yerine beddua ettin?" diye soranlara da sosyal medya hesabından cevap verdi.

Mesajında, şu ifadeleri kullandı:

Bana: “Niye Feyza’ya cehenneme sokma bedduâsı yaptın, hidâyet duâsı yapamaz mıydın?” diyenlere derim ki; o bizim şerîatımıza ve dînimize “sokma” tâbiriyle sövdüğü için ben de ona “Allah onu cehenneme soksun” diye bedduâ ettim.
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