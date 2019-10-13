Cübbeli Ahmet Hoca çok sert çıktı: Bunlardan rahatsız olanları Allah kahretsin

Cübbeli Ahmet Hoca, 10 Ekim'de yayımlanan haftalık sohbetinde Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca, Fırat'ın doğusuna yapılan operasyonun gerekli olduğunu söyleyerek, "Hala kalkmışlar, niye giriyorsunuz, niye çıkıyorsunuz gibisinden konuşuyorlar. Her gün şehit veriyoruz. Devamlı PKK'nın, İsrail'in, ABD'nin peşinden gidiyorlar. Bu zındıkların suikastleri ile şehit vermeye devam ediyoruz. Bunun kanın durması için operasyonun yapılması lazımdı. DAEŞ'in, PKK'nın adamlarını gelip gözümüzün önünde güvenli bölgeye aldılar" dedi.

Askerimize Fetih suresi okunmasından bazılarının rahatsız olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, "İçimizde İsrail ağzıyla konuşanlar var. Şu an İsrail, teröristlere dua ediyor. Bizim askerimize Fetih suresi okumamızdan rahatsız olanları Allah kahretsin" dedi.