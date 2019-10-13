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Cübbeli Ahmet Hoca çok sert çıktı: Bunlardan rahatsız olanları Allah kahretsin

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Barış Pınarı harekatı ile ilgili olarak yeni bir açıklamada bulundu.

13 Ekim 2019 Pazar 19:54

Cübbeli Ahmet Hoca, 10 Ekim'de yayımlanan haftalık sohbetinde Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca, Fırat'ın doğusuna yapılan operasyonun gerekli olduğunu söyleyerek, "Hala kalkmışlar, niye giriyorsunuz, niye çıkıyorsunuz gibisinden konuşuyorlar. Her gün şehit veriyoruz. Devamlı PKK'nın, İsrail'in, ABD'nin peşinden gidiyorlar. Bu zındıkların suikastleri ile şehit vermeye devam ediyoruz. Bunun kanın durması için operasyonun yapılması lazımdı. DAEŞ'in, PKK'nın adamlarını gelip gözümüzün önünde güvenli bölgeye aldılar" dedi.

Askerimize Fetih suresi okunmasından bazılarının rahatsız olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, "İçimizde İsrail ağzıyla konuşanlar var. Şu an İsrail, teröristlere dua ediyor. Bizim askerimize Fetih suresi okumamızdan rahatsız olanları Allah kahretsin" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 19:54
  1. Cübbeli Ahmet Hoca

YORUM YAZ

  • Mescid-i Aksa’nın kurtuluşuna gönüllü Mescid-i Aksa’nın kurtuluşuna gönüllü 6 dk önce
    Allahu Teala ehli sünnet Hocalarımızdan razı olsun Rabbim iki cihan saadeti nasip eylesin Amin Allahümme salli ala Seyyidina MUHAMMED'in ve ala Alihi ve sahbihi ve sellim Allâh’aemanet olun
  • ......9 dk önce
    bu hocadan rahatsiz olanlarin hepsinin .......
  • İşsiz İşsiz 9 dk önce
    Ne kendi ne de çocuğu askerlik yapmayanlar neden daha çok konuşuyor?
  • HadraHadra12 dk önce
    Cüppeli Hocam bu içimizdekilere ne diyeceğiz? Sadece dışarda yokki? 
  • MisafirMisafir25 dk önce
    Cubbeli senin mesleğin ne 
  • Türk'ün imanlı hocasıTürk'ün imanlı hocası45 dk önce
    Cübbelinin savaşmaya gitme niyeti yok gibi. Galiba terlik ve kefen made by Cübbeli güven vermiyor.
  • kazım çobanderelikazım çobandereli55 dk önce
    AMİİİN!
  • Sıtkı SıyrılmışSıtkı Sıyrılmış1 sa önce
    Benondan değil de, senden çok rahatsızım. 
  • DELİ DUMRULDELİ DUMRUL1 sa önce
    Allahü teala duyuyor, görüyor. Çünkü o işiten , duyan ve bilendir. Sabır. Hak gereğini yapınca batıl oyalanır. Nihayetinde Hak gelir, batıl zail olur. Biraz daha sabır.

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