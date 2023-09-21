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İSLAM Cübbeli Ahmet Hoca böyle uyardı: Bunun bir azabı olacak ama ne zaman?
İSLAM

Cübbeli Ahmet Hoca böyle uyardı: Bunun bir azabı olacak ama ne zaman?

Yeniakit Publisher
2023-09-21 15:37:00 - 2023-09-21 15:44:17

Cübbeli Ahmet Hoca, haftalık sohbetinde eşcinsel sapkınlığa ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Türkiye’de açıktan ve gizli eşcinsel sapkın ilişkilerin yaygınlık kazandığını belirten Cübbeli Ahmet Hoca, “Bunun bir azabı olacak.” dedi.

Eşcinsellik konusunda hocaların birçoğunun uyarıda bulunmadığını belirten Cübbeli Ahmet Hoca, yüce Allah’ın azabının uyarı yapılmaması sebebiyle geleceğini ifade etti.

Cübbeli Ahmet Hoca sohbetinde, “Eşcinsellik günahının eseri olan azâb mutlaka gelecek ama ne zaman gelecek?” sorusuna cevap verdi.

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