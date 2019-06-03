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Cübbeli Ahmet Hoca: Beni sevmez ama kendisine dua ve teşekkür ediyorum

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e dua ettiğini belirterek, "Perinçek Beyefendi'ye dua ve teşekkür ediyorum. Avrupa Parlamentosu'nda Ermeni tasarısını reddettiler. Beni sevmez diye biliyorum. Ama biz aynı gemideyiz" dedi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 16:09
Cübbeli Ahmet Hoca: Beni sevmez ama kendisine dua ve teşekkür ediyorum

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir TV programında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e teşekkür ettiği konuşmasında, "Doğu Perinçek Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Gittiler o zaman, Yaşar Okuyan filan, Avrupa Parlamentosu'nda Ermeni tasarısını reddettiler. Ermeni meselesinde vatanımızı devletimizi müdafaa etti, ben ona teşekkür ediyorum, dua ediyorum" dedi.

Habertürk'te Veyis Ateş'in sorularını yanıtlayan Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet), 'Ermeni Soykırımı' yalanlarına değindi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki duruşuna ilişkin konuşan Cübbeli Ahmet Hoca, "Doğu Perinçek Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Gittiler o zaman, Yaşar Okuyan filan, Avrupa Parlamentosu'nda Ermeni tasarısını reddettiler. Nasıl çalıştı, gayret etti, mekik diplomasisi yaptı ... Beni sevmez diye biliyorum. Sevmesin. Ben tanışmadım, görüşmedim ama sevmez diye düşünüyorum. Tipten şekilden kaybediyorum. Amma velakin bu adam gitti, Ermeni meselesinde vatanımızı devletimizi müdafaa etti, ben ona teşekkür ediyorum, dua ediyorum. Çünkü memleketimize milletimize bir fayda getirdiysen, tamam. İtikatı şusu busu... Gerçi 'Ben ataist değilim, ben Müslümanım' dedi. Böyle bir beyanını da geçende gördüm. Mühim değil. Velev ki vatanımıza milletimize sahip çıkan adam imansız olsun. O Allah'la arasındaki sorun. Ama biz aynı gemideyiz. Bu geminin deliklerini tamir edip su almaması için canımıza malımızla fedakarlık edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 16:09
  1. Cübbeli Ahmet Hoca

YORUM YAZ

  • SelâmiSelâmi1 sa önce
    "Faruk" ADINDAKİ NÂ FARUK YORUMCU.SADECE KİTAPLA YOL BULACAĞINA MI İNANIYORSUN SEN.ÖYLEYSE MISTAVA ÖSTÜRRKK DENİLEN HAİN KURAN TEFSİRİ YAZIYOR AYETLERİN BİR KISMINI PEYGAMBERİMİZ YAZMIŞ DİYEN SAPIK. SEN ONUN TEFSİRİNİ OKU SANA O YAKIŞIR. BİR DAHA BU SOKAKTA GÖRMEYEYİM SENİ BACAKLARIINI DA AĞZINI BURNUNU DA KIRARIM SAHTEKÂR.!!!
  • batuhan çapanbatuhan çapan1 sa önce
    yok basindan beri ayni gemidesiniz israile dogru yol cizdiniz gidiyorsunuz dogu perincek hep sizden oldu
  • YazıcızadeYazıcızade1 sa önce
    Cübbeli Ahmed Hoca adamdır.! Ona laf atan ise cahil cüheladır.!
  • Faruk Faruk 2 sa önce
    Baktın pabuç pahalı şimdi nasıl ağız değiştirirsin değil mi... Bir de sağlamasını yapıyor hocamız insanlara artık farklı şekilde anlatmalıyız diyerek bugüne kadar ürettikleri hurafeleri artık insanların yemediğini fark etmiş... Elhamdulillah yüca kitabımız Kuran var, anlayarak meal ve tefsirden okudukça insanın zihnini öyle bir açıyor ki bugüne kadarki ömrüme eyvalh dedim ben ne kadar boş yaşamışım ve zulüm etmişim kendime ve çevreme dedim...

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