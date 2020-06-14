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Cübbeli Ahmet Hoca acı haberi duyurdu! Koronavirüs nedeniyle vefat etti

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa Cemaatinden Ali Kara Hocaefendi'nin koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 20:15:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca acı haberi duyurdu! Koronavirüs nedeniyle vefat etti

İsmailağa Cemaatinden Ali Kara Hocaefendi koronavirüs nedeniyle Hakk'a yürüdü. Vefat haberini Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından duyurdu.

Cübbeli Ahmet Hoca, "Ders halkalarında senelerce ilim hukukumuz bulunan Ali Kara Hocaefendi korona vebası nedeniyle Şehid olmuştur. Allâh-u Teâlâ, şehâdetini mübârek eylesin, şehidlere vaadedilen cümle mükâfatlara nâil eylesin, kendisine yüksek dereceler ihsân eylesin. Mahmud Efendi Hazretleri'mize ve silsilemize bağlılığından dolayı kendisini hakkettiği tecellilere mazhâr eylesin, geride bıraktığı âilesine sabr-ı cemil, ecr-i cezîl, hayırlı uzun ömürlerle onun yolunda yürüyüp cennette cem olmalarını müyesser eylesin. Âmîn" dedi.

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