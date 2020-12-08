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Aktüel ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncel AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncel AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 12:17:12 -
ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncel AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ADANA (AA) - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan kareleri tek tek inceleyen Tuncel, beğendiği kareleri oyladı.

Yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Hakkari zirvelerindeki tilki", spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" ve haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Edirne'de sığınmacı hareketliliği" başlıklı fotoğraflarına oy kullanan Tuncel, seçkideki tüm fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

Fotoğrafların her birinin güzel olduğunu belirten Tuncel, seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi.

Rektör Tuncel, AA çalışanlarına çektikleri güzel fotoğraflar için teşekkür etti.

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