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Ekonomi CÜ akademik kadro alacak
Ekonomi

CÜ akademik kadro alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 13:24:00 -
CÜ akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru süresi 22.11.2021 tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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