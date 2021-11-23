CÜ akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru süresi 22.11.2021 tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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