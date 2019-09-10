CTE sözlü mülakatları ne zaman? Adalet Bakanlığı memur alımı 2019

Zabıt katibi, infaz koruma memuru, mübaşir gibi kadrolara 2019 yılı içerisinde alım yapılacak. Adalet Bakanlığı CTE bünyesinde istihdam edilmek üzere büro personeli ceza infaz kurumu katibi, hemşire, teknisyen, destek personeli şoför, aşçı, kaloriferci olmak üzere toplam 6.743 personel alımı için başvurular geçtiğimiz aylarda alındı. Adalet Bakanlığı 2019 yılı 12 bin 713 kamu personeli alımında sözlü mülakatlar başlıyor. En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak personel alımı için sözlü mülakatlar 9 Eylül 2019 günü başlayacak. Adaylar Hakim ve Savcılar tarafından sözlü mülakata alınacak.

CTE alımı sözlü mülakatları ne zaman?

Adliyelerde 12 bin 713 personel alımı için sözlü mülakatlar 9 Eylül 2019 günü başlayacak. Adaylar Hakim ve Savcılar tarafından sözlü mülakata alınacak.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Peki hangi konulardan ne kadar puan almak gerekiyor?

İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

Genel kültür (20 puan),

Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan) puanlamalar 100 üzerinden yapılmakta.

Adalet Bakanlığı CTE alımı kılavuzu detayları

Adalet Bakanlığı CTE ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 6.126 infaz ve koruma memuru, 247 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 91 hemşire, 84 teknisyen, 169 destek personeli (şoför), 24 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 6.743 personel alımı için başvurular alındı.

Adalet Bakanlığı CTE alımı sözlü sınav tarihi ne zaman?

Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği), teknisyen, hemşire, destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı 09/09/2019 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilecektir.

Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

Sözlü sınav konuları:

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.

Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

Aşçılık sözlü sınavında; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık unvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.

CTE alımı güvenlik soruşturması belgeleri ne zaman teslim edilecek?

Boy kilo ölçümünün yapılacağı tarihte sözleşmeli infaz ve koruma memuru adaylarının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak (2 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte sınavı yapacak olan sınav merkezine teslim etmeleri gerekmektedir.

Teknisyen, hemşire, aşçı, kaloriferci adayları ile uygulama sınavına katılacak büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) ve şoför adaylarının sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri 02/09/2019 tarihinde ilan edilmesi gerekmekte olup, ilan edilen adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak (2 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte en geç 05/09/2019 tarihine kadar ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı CTE başvuru sonuçları ne zaman?

Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.

Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre aynı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu için belirlenen yedek adaylardan yerleştirme işlemi ilgili sınav merkezi tarafından yapılacaktır.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin yerleştirilmeleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak belirlendiğinden; söz konusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi istihdama esas alınmayacak olup, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık, öğrenim gibi) durumlarına en uygun adalet komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.