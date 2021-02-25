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Ekonomi CTE personel alımı için nasıl başvuru yapılır?
Ekonomi

CTE personel alımı için nasıl başvuru yapılır?

Adalet Bakanlığı CTE 5.358 personel alımı yapacağını duyurdu. Yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere toplam 5.358 personel alımı yapılacak. CTE personel alımları e-Devlet Adalet Bakanlığı iş başvurusu yapılması gerekiyor. Peki, CTE personel alımı için nasıl başvuru yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-02-25 22:44:00 -
CTE personel alımı için nasıl başvuru yapılır?

İnfaz koruma memuru, büro personeli, sağlık personeli, teknisyen, destek personeli kadrolarına yapılacak alımlara ilişkin detaylar merak ediliyor. Başvuru tarihleri ne? Başvurular nasıl yapılır? İşte detaylar...

e-Devlet Adalet Bakanlığı iş başvuru sayfası

Ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 4.918 infaz ve koruma memuru, 19 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 51 hemşire, 20 sağlık teknikeri, 157 teknisyen, 156 destek personeli (şoför), 33 destek personeli (aşçı), 4 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 5.358 personel alımı yapılacak.

23 Şubat'ta başlayan başvurular 12 Mart'ta sona erecek. Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecekler.

Başvuru için gereken belgeler neler?

a) Ortak Belgeler

1) Güvenlik Soruşturması Formu,

2) Sağlık Beyanı Formu,

3) Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir. Sistemde mezuniyet bilgileri yer alan adayların ilaveten diploma yüklemesi gerekmemektedir.),

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