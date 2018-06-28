CTE gardiyan İKM başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı memur alım sonuçları 2018

Adalet Bakanlığı'na bağlı CTE'de çalıştırmak üzere CTE infaz koruma memuru gardiyan başvuruları 11 Haziran'da yapılmıştı. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyip de İKM'ye başvuran adaylar CTE infaz koruma memuru gardiyan alımı sonuçları açıklandı mı merak ediyor.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 7 bin gardiyan yani infaz koruma memuru alımı sonuçları için heyecan devam ediyor. Zira İnfaz koruma memuru (İKM) alımı sonuçları, CTE çatısı altında görev almak isteyen İKM adaylarının bu günlerde merak ettiği konu oldu. Adalet Bakanlığı CTE için yaklaşık 15 bin kişilik personelin alınacağını CTE alımlarında İnfaz koruma memuru için 7 bin kişilik personel alımının yapacağını duyurmuştu. Gardiyan alımlarına ilişkin başvurular 21 Mayıs’ta başlamış 11 Haziran’da bitmişti. Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada CTE personel alım sonuçlarının 27 Haziran’da açıklanacağını duyurmuştu. CTE personel alım sonuçlarını cte.adalet.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek.

CTE SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği), teknisyen, diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı 10 ekimde ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak CTE personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili sınav merkezince belirlenerek ilan edilecektir.

İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMI ŞARTLARI

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Adli sicil kaydı olmaması,

- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

- Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

Merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11/06/2018 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. 'den kısa boylu olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70-17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)