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Aktüel CSO'nun yeni binasındaki müzisyen koltuklarında meslek lisesi öğrencilerinin imzası var
Aktüel

CSO'nun yeni binasındaki müzisyen koltuklarında meslek lisesi öğrencilerinin imzası var

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni binasının müzisyen koltukları, Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince her sanatçının boyuna, duruşuna ve yönüne göre uluslararası standartlarda tasarlandı - Okul Müdürü Nuri Caner: - "3,5 milyon ciromuz var. Ankara'nın Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri arasında en çok üretim yapan okuluyuz. Cironun bir kısmını öğrencilere dağıtıyoruz" - "Koltukların imalatının her aşamasında öğrencilerimiz birebir çalıştı. Hem öğrendiler hem iş alışkanlığı kazandılar, maddi anlamda da gelir elde ettiler"

Yeniakit Publisher
2020-11-12 11:11:18 -
CSO'nun yeni binasındaki müzisyen koltuklarında meslek lisesi öğrencilerinin imzası var

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) yeni binasının müzisyen koltukları, Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yoğun çalışmaları sonucunda yapımı tamamlanan ve 3 Aralık'ta hizmete açılacak yeni CSO binasının müzisyen koltuklarına meslek lisesi öğrencileri katkı sundu.

CSO tarafından daha önce yurt dışından getirtilen sanatçı koltukları, Türkiye'nin en başarılı 20 meslek lisesi sıralamasındaki Beypazarı Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri tarafından, yerli ve milli üretim yapmak gayretiyle uluslarası standartlara uygun dizayn edildi.

Okul Müdürü Nuri Caner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, makine, metal, bilgisayar, mobilya, elektrik-elektronik ve kimya teknolojleri olmak üzere eğitim verdikleri 6 alanda aynı zamanda üretim yaptıklarını söyledi.

Caner, "Bakanlığımızın okullarının malzeme, mobilya, makine teçhizat, öğrenci sırası ihtiyaçlarının tamamı bizim okulumuzda üretiliyor. Son 3 yılda Türkiye'deki diğer meslek liselerinin çok çok üstünde üretim gerçekleştirerek, meslek liseleri içerisinde 18'inci olduk. 3,5 milyon ciromuz var. Ankara'nın mesleki ve teknik Anadolu liseleri arasında en çok üretim yapan okuluyuz. Cironun bir kısmını öğrencilerimize dağıtıyoruz." ifadesini kullandı.

- Öğrenciler üretti ve para kazandı

Dünya klasmanında büyük senfoni orkestralarından CSO'nun koltuklarını yapmaktan gurur duyduklarını belirten Caner, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün kendilerine teklif sunar sunmaz, gereken hazırlıklara hemen başladıklarını söyledi. Caner, şöyle devam etti:

"Koltukları yapmadan önce CSO'yu ziyaret ettik ve müzisyen arkadaşlarla görüştük, koltukların olması gereken özelliklerini anlattılar. Koltukların yapımının her aşamasında sanatçılara danıştık. Müzisyenlere yaptığımız prototipi denettik. En son götürdüğümüz numuneyi beğendiler ve 'Olması gereken bu koltuk' dediler. 4 ay gibi bir sürede CSO'nun ihtiyacı olan 100 müzisyen koltuğunu bitirdik. Koltukların imalatının her aşamasında öğrencilerimiz birebir çalıştı. Hem öğrendiler hem iş alışkanlığı kazandılar, maddi anlamda da gelir elde ettiler."

- Yeni koltuklar sırt, boy ve yöne göre hareket ettirilebiliyor

Caner, öğrencilerin eğitim verdikleri her alanda tecrübe sahibi olduklarını, birikimleri doğrultusunda müzisyen koltuklarını uluslararası standartlara uygun yaptıklarını belirterek, üretilen koltukların teknik özelliklerini şu sözlerle anlattı:

"Her sanatçı boyuna ve duruşuna göre koltuğun arkasını öne ve arkaya hareket ettirebilecek. Oturan kişi, sırt boşluğunudaki açıyı da istediği şekilde aşağı ve yukarı yönde değiştirebilecek. Koltuğun altındaki özel geliştirilen hidrolik amortisör sistemi sayesinde koltuk istenilen yüksekliğe çıkarılıyor ve koltuk yön değiştirebiliyor. Yurt dışından getirilen koltuklardan hiçbir farkı yok hatta fazlası var, çünkü artık müzisyen koltuklarımızı ithal etmeden yapıyoruz."

Okul Müdürü Nuri Caner, müdür yardımcıları Hakan Uysal, Engin Turan ve alan şeflerinin yol göstericiliği ile öğrencilerin koltukların kaynak, döşeme, montaj, boyama ve kalite kontrol olmak üzere her aşamasında çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin mobilya üretimi haricinde kimya teknolojisi ve elektrik elektronik teknolojisi alanında da üretimler yaptığını vurgulayan Caner, öğrencilerin mezun olduktan sonra iyi yerlerde işe girebildiğini, geçen sene okulun 9 öğrencisinin Aselsan'da işe başladığını da sözlerine ekledi.







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