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Cristiano Ronaldo'ya Twitter'dan Antalya daveti

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'yu otel yatırımı için Antalya'ya davet etti.

17 Eylül 2018 Pazartesi 15:45
Cristiano Ronaldo'ya Twitter'dan Antalya daveti

Dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo futbol dışında yatırım yaptığı turizm sektöründe 6'ncı otelini kısa süre önce Fransa'nın başkenti Paris'te, PestanaCR7 markası ile açtı. ATSO Başkanı Davut Çetin, Ronaldo'yu sosyal medya üzerinden Antalya'ya yatırım yapmaya davet etti. Mesajında, Antalya'nın dünyanın en güzel destinasyonlarından biri olduğunu aktaran Başkan Davut Çetin, Ronaldo'nun forma numarası ve 7'nci otelinin olmasının yanı sıra Antalya'nın posta kodunun da 7 olduğunu ve bunun kendisine şans getireceğini belirtti.

ATSO Başkanı Çetin mesajında, “Selam Cristiano! Paris'teki yeni otelin için tebrikler. Eğer bir sonraki otelini dünyadaki en güzel destinasyonlardan biri olan Antalya'da açmayı düşünürsen, bu şanslı bir kombinasyon olacaktır. Antalya'nın posta kodu 7, senin 7'nci otelin ve forma numaran 7. Seni Antalya'ya bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım...

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 15:45
  1. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)
  2. Davut Çetin
  3. Cristiano Ronaldo
  4. Antalya daveti
  5. Twitter'dan davet etti

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