Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı!
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, önemli açıklamalarda bulundu. Birçok futbolcuyu geride bıraktığını söyleyen Ronaldo, futbolu bırakacağı tarihi de açıkladı.
Suudi Arabistan'da futbol yaşamını sürdüren Cristiano Ronaldo, katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu.
Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'da oynayan Ronaldo, sorulan bir soru üzerine, futbolu ne zaman bırakacağını da anlattı.
Ronaldo'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Bu sezon en çok gol atan oyuncu benim. Haaland gibi genç ve canavar futbolcuları geride bırakmış olmayı düşünün.
Gurur duyuyorum ve yakında 39 yaşına gireceğim.
İnsanların benden şüphe etmesinden sonra başarılı olmayı seviyorum.
Suudi Arabistan Ligi, Ligue1'e göre daha rekabetçi. Orada geçirdiğim bir yılın ardından bunu söyleyebilirim.Bu sene Şampiyonlar Ligi favorileri; Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih.
Futbolu ne zaman bırakacağımı bilmiyorum. Bittiğimi hissettiğimde emekli olacağım.Belki yakında bırakabilirim.
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