  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Cristiano Ronaldo çok sinirlendi! Hemen yanına çağırdı
Spor

Cristiano Ronaldo çok sinirlendi! Hemen yanına çağırdı

Yeniakit Publisher
2024-02-20 00:23:00 -

Al Nassr'ın altyapı takımında oynayan Cristiano Ronaldo'nun oğlu Ronaldo Jr., U13 takımının kutlamasında yaptığı hareketle babasını kızdırdı.

Al Nassr'ın 13 yaş altı takımında oynayan Ronaldo Jr., takımıyla şampiyonluk yaşadı.

U13 takımındaki futbolcular şampiyonluğu kutlamak için Al Nassr'ın Al-Fateh ile oynayacağı maç öncesinde A takımdaki futbolcularla seremoniye çıktı.

Cristiano Ronaldo'nun oğlu Ronaldo Jr., tünelden çıkış ilk sırada yer alırken tokalaşma anında sıranın dışında kaldı.

Tüm arkadaşları futbolcularla tokalaşırken kendi oğlunun sıranın dışında kaldığını gören Ronaldo, Ronaldo Jr.'a bağırarak 'Buraya gel' şeklinde bir işaret yaptı.

Ronaldo Jr., geri dönmek yerine ilerlemeye devam ederken Cristiano Ronaldo'nun sinirlendiği görüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ronaldo’nun itiraf gibi sözleri şaşkına çevirdi!
Ronaldo’nun itiraf gibi sözleri şaşkına çevirdi!

Spor

Ronaldo’nun itiraf gibi sözleri şaşkına çevirdi!

Ronaldo "O isme Türkiye'ye gitme" dedi! Ortalığı ayağa kaldıracak itiraf
Ronaldo "O isme Türkiye'ye gitme" dedi! Ortalığı ayağa kaldıracak itiraf

Spor

Ronaldo "O isme Türkiye'ye gitme" dedi! Ortalığı ayağa kaldıracak itiraf

Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı: Yer yerinden oynayacak: Tüm Türkiye’ye duyuruldu...
Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı: Yer yerinden oynayacak: Tüm Türkiye’ye duyuruldu...

Spor

Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı: Yer yerinden oynayacak: Tüm Türkiye’ye duyuruldu...

Ronaldo’ya Santos tokadı! İşte bunu beklemiyorlardı zamanında! Çok konuşulacak sözler Beşiktaş’ın yeni hocasından…
Ronaldo’ya Santos tokadı! İşte bunu beklemiyorlardı zamanında! Çok konuşulacak sözler Beşiktaş’ın yeni hocasından…

Spor

Ronaldo’ya Santos tokadı! İşte bunu beklemiyorlardı zamanında! Çok konuşulacak sözler Beşiktaş’ın yeni hocasından…

Ronaldo bombası gündemi sarstı! O isim, resmen açıkladı! Yer yerinden oynayacak! Yaşı ne olursa olsun herkes razı...
Ronaldo bombası gündemi sarstı! O isim, resmen açıkladı! Yer yerinden oynayacak! Yaşı ne olursa olsun herkes razı...

Spor

Ronaldo bombası gündemi sarstı! O isim, resmen açıkladı! Yer yerinden oynayacak! Yaşı ne olursa olsun herkes razı...

Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı!
Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı!

Spor

Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı!

Cristiano Ronaldo'dan olay sözler: Dünyada çok sevildi! Hiç kimse beklemiyordu! Apar topar duyuruldu
Cristiano Ronaldo'dan olay sözler: Dünyada çok sevildi! Hiç kimse beklemiyordu! Apar topar duyuruldu

Spor

Cristiano Ronaldo'dan olay sözler: Dünyada çok sevildi! Hiç kimse beklemiyordu! Apar topar duyuruldu

Futbolda sona doğru: O artık 39! İfşa ettiler tüm detaylarıyla… Arabistan’da Ronaldo paniği başladı…
Futbolda sona doğru: O artık 39! İfşa ettiler tüm detaylarıyla… Arabistan’da Ronaldo paniği başladı…

Spor

Futbolda sona doğru: O artık 39! İfşa ettiler tüm detaylarıyla… Arabistan’da Ronaldo paniği başladı…

Durdurulamıyor! 39’luk Ronaldo’dan bir rekor daha
Durdurulamıyor! 39’luk Ronaldo’dan bir rekor daha

Spor

Durdurulamıyor! 39’luk Ronaldo’dan bir rekor daha

Ronaldo’dan edepsizlik fışkırdı! Tüm dünya bu rezilliği konuşacak! Araplar duyurdu: Ronaldo depremi: Her an futbolu artık iflas edebilir…
Ronaldo’dan edepsizlik fışkırdı! Tüm dünya bu rezilliği konuşacak! Araplar duyurdu: Ronaldo depremi: Her an futbolu artık iflas edebilir…

Spor

Ronaldo’dan edepsizlik fışkırdı! Tüm dünya bu rezilliği konuşacak! Araplar duyurdu: Ronaldo depremi: Her an futbolu artık iflas edebilir…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23