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Spor

Cristian Sapunaru cezalı duruma düştü

Hes Kablo Kayserispor’un Rumen Stoperi Cristian Sapunaru, Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 09:34:16 -
Cristian Sapunaru cezalı duruma düştü

Hes Kablo Kayserispor’un Rumen Stoperi Cristian Sapunaru, Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.


Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da dün oynanan Fenerbahçe maçında alınan 2 - 1’lık mağlubiyetin yanı sıra bir oyuncusunu kaybetti. Fenerbahçe karşılaşmasının ikinci yarısında Garyy Rodrigues’e yaptığı faul sonrası hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılan Cristian Sapunaru, bu sezon sekizinci sarı kartına ulaştı. Sapunaru, ligin 28.haftasında Kayseri’de oynanacak olan Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

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