Cristian Luyindama kimdir? nereli ve kaç yaşında? Luyindama Galatasaray transfer

Süper Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışını Başakşehir’e karşı sürdüren Galatasaray’da yeni sezonun ilk transferi Cristian Luyindama olacağı konuşuluyor. Futbola ilk olarak DC Motema Pembe kulübünde adım atan Cristian Luyindama kimdir? Luyindama nereli ve kaç yaşında? Cristian Luyindama nerede oynuyor?

Sarı-Kırmızılıların ocak ayında Standard Liege Kulübü’nden kiraladığı Cristian Luyindama’nın bonservisi haziran ayında alınacak. Galatasaray Kulübü, 6 ay için 3 milyon euro kiralama bedeli ödediği Luyindama için Belçika ekibine 5 milyon euro daha ödeyerek bonservisini alacak ve oyuncu 3 yıl daha Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.

Cristian Luyindama kimdir?

8 Ocak 1994 tarihinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da dünyaya geldi. Futbola ilk olarak DC Motema Pembe kulübünde adım attı. Daha sonra Sanga Balende ve TP Mazembe formaları giydi. Son takımındaki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

2016-2017 sezonunda Belçika ekibi Standard Liege'e transfer oldu. Takıma katıldığı ilk sezonunda 6 maçta forma giyip 1 kez de fileleri havalandırdı. Ülkesi adına milli formayı da giyen Christian Luyindama'nın adı şu sıralar Galatasaray'la anılıyor.