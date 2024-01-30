Crespo İspanya yolcusu: Engel olamadılar, flaş ayrılık! Türkiye’ye veda edecek! Artık yok! Ayrılığı şok etti
Yeni transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de ayrılacak oyuncular da belli olmaya başladı. Sarı lacivertliler, Miguel Crespo'nun transferi konusunda Rayo Vallecano ile anlaşmaya vardı.
Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü gibi isimlere imza attırarak transfere hızlı başlayan Fenerbahçe, Miguel Crespo'ya veda etmeye hazırlanıyor.
La Liga ekibi Rayo Vallecano ile Portekizli futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda anlaşma sağlandı. Crespo’nun yıllık ücretini de İspanyol kulübü karşılayacak.
Başarılı orta saha oyuncusu, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Madrid’e gitti. Miguel Crespo, prosedürlerin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'ye gelen Portekizli futbolcu, sarı lacivertli formayla 80 maça çıktı.
Toplamda 5 kez fileleri havalandıran Crespo, orta sahadaki mücadeleci tavrıyla kısa sürede futbolseverlerin beğenisini topladı. Crespo bu sezon Fenerbahçe'de 18 karşılaşmanın 13’üne ilk 11’de başladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO