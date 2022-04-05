C.Palace, Arsenal'i devirdi
İngiltere Premier League'in 31. haftasında Arsenal, deplasmanda Crystal Palace'a 3-0 yenildi.
İngiltere Premier League'de sezonu Şampiyonlar Ligi potasında tamamlamaya çalışan ekipler arasında olan Arsenal, Crystal Palace deplasmanında dağıldı.
Bir başka Londra ekibi Crystal Palace'a Selhurst Park'ta konuk olan "Topçular", 16'da Mateta ve 24'te Ayew'in golleri ile 2 farklı geriye düştü. 74'te Zaha'nın penaltısıyla ev sahibi ekip, Arsenal'ı 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Crystal Palace puanını 37'ye çıkarırken, Arsenal 54 puanda kaldı.