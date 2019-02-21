0553 313 94 23

Çözüm yerli ve millî ilâçta

Her yıl Sağlık Bakanlığı’nın kur ayarlamasını bekleyip piyasaya ilaç akışını durduran ilaç baronları bu yıl da aynı oyunu sahneleyip hastaları mağdur ederken, sektör temsilcileri ve uzmanlar sorunun çözümü için “yerli üretim” çağrısında bulundu.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:01
Çözüm yerli ve millî ilâçta

 Muhammed Uzun  İstanbul 

Her yıl Sağlık Bakanlığı'nın kur ayarlamasını bekleyip, piyasaya ilaç akışını durduran ilaç baronları bu yıl da aynı oyunu sahnelerken, sektör temsilcileri ve uzmanlar sorunun çözümü için "yerli üretim" çağrısında bulundu. Gazetemize konuşan sektör temsilcileri ve uzmanlar ise yüzde 26,4’lük zammı beğenmeyerek yaklaşan yerel seçimler öncesi fırsatçılığa soyunan ve halkın sağlığıyla oynayan küresel ilaç firmalarının bypass edilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Firmalar fason üretime zorluyor

Hazırladığı ilaç dosyasıyla fırtınalar koparan gazeteci Recep Yeter, “Otomotiv sanayinden sonra ikinci büyük ekonomi olan ilaç sektörü aynı zamanda savunma sanayinin bir parçasıdır. Son dönemde ilaç konusunda ciddi atılımlar yapılıyor ve ilaç firmalarına destekler sağlanıyor. Ancak dünyada tekel olan global ilaç firmaları, Türkiye de dahil yerel ilaç firmalarını satın alıp ya da çok cazip teklifler sunup fason üretime zorluyor. Yerli firmaların bir kısmı yerli ilaca pozitif ayrımcılık bittiği için global firmalarla rekabet edemeyince ya fasoncu oluyor ya da fabrikasını yabancıya satarak sektörden çıkıyor” diye konuştu.

Türkiye'deki ilaç piyasasını ezici bir üstünlükle yabancı firmaların elinde tuttuğuna dikkat çeken Recep Yeter, “Bürokrasinin global ilaç firmalara teslimiyetinin ve yerli ilacın karşı karşıya bırakıldığı tehlikenin aynısını İHA’ların üretiminde de yaşadık. AK Parti’nin yerli ilaca öncelik verilmesi çabalarına karşılık yabancı firmaların “Pahalı olan iyidir” algısını yerleştirmesi sayesinde hastalar birebir eşdeğer olan muadilden uzak tutulmaya çalışılıyor. Yabancı firmalarla yerliler arasında en önemli savaş burada yaşanıyor. Bu sebeple yabancı firmalar büyük lobileri devreye sokarak hem ruhsat hem patent aşamalarına müdahil olmaya çalışıyor” yorumunda bulundu.

En pahalı ilâç bulunamayan ilâç

Türkiye Eczacılar Birliği eski Başkanı ve AK Parti İstanbul eski Milletvekili Mehmet Domaç ise her ilacın Türkiye’de üretilmesi için çaba harcanması gerektiğine dikkat çekerek, “Türkiye'de yetişen bitkilerden, ilaç sanayisine yönelik etken maddeler üretilebilir. Bu maddelerden yerli ilaçlar yapılabilir. Türkiye’de üretilebilecek çok sayıda klasik ilaç ve biyoteknolojik ilaç bulunuyor. Yüksek teknolojili ilaçların üretimi için teşvik veriliyor ancak yeterli değil. Teşvik verilen ilaçların fiyatlarını belirli bir ölçüde tutmalıyız. Eğer bunu yapamazsak yapılan tüm teşvik ve yatırım boşa gider. İlaç, etkin, bulunabilir ve alınabilir olmalıdır. En pahalı ilaç ise bulunamayan ilaçtır. Teknolojimizin yetmeyeceği ilaçları ithal etmek zorundayız. Teknolomiz yetmiyor diye de yerimizde saymamalıyız” dedi.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:01
  1. Sağlık Bakanlığı
  2. ilaç baronları
  3. yerli üretim
  4. gazeteci Recep Yeter
  5. Otomotiv sanayi
  6. ilaç sektörü
  7. ilaç piyasası
  8. İHA
  9. AK Parti
  10. Türkiye Eczacılar Birliği eski Başkanı ve AK Parti İstanbul eski Milletvekili Mehmet Domaç
  11. Türkiye Eczacılar Birliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden kantinlere denetim
    1. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden..
    2. ANALİZ – Soçi’ye karşı Varşova: “Kuzey..
    3. Durdurulan minibüsten 41 düzensiz..
    4. Fenerbahçe'de Osman Ertuğrul Çetin'e..
    5. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    6. Netanyahu'yu zora sokacak seçim..
    7. GÜNCELLEME - Bangladeş'te yangın
    8. "Kayra Sayit, dünyada sayılı..
    9. Adıyaman'da 900 arı kovanı dağıtıldı
    10. Çözüm yerli ve millî ilâçta
    11. Ege Bölgesi’nin ihracatı 21 milyar..
    12. Terör örgütü PKK, orman yakıp..
    13. Kırmızı ışıkta geçen sürücünün..
    14. Döviz kurları
    15. Karlıova’dakarla mücadele
    16. Osmaniye’de okullar arası bilek güreşi
    17. Eski Malezya Başbakanının danışmanına..
    18. Kanlı PKK'nın uzantısı HDP'den komik..
    19. Uyuşturucu hapla yakalanan şüpheliler..
    20. Estetik ameliyat sonrası genç kızın..
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı