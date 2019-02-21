Çözüm yerli ve millî ilâçta

Muhammed Uzun İstanbul

Her yıl Sağlık Bakanlığı'nın kur ayarlamasını bekleyip, piyasaya ilaç akışını durduran ilaç baronları bu yıl da aynı oyunu sahnelerken, sektör temsilcileri ve uzmanlar sorunun çözümü için "yerli üretim" çağrısında bulundu. Gazetemize konuşan sektör temsilcileri ve uzmanlar ise yüzde 26,4’lük zammı beğenmeyerek yaklaşan yerel seçimler öncesi fırsatçılığa soyunan ve halkın sağlığıyla oynayan küresel ilaç firmalarının bypass edilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Firmalar fason üretime zorluyor

Hazırladığı ilaç dosyasıyla fırtınalar koparan gazeteci Recep Yeter, “Otomotiv sanayinden sonra ikinci büyük ekonomi olan ilaç sektörü aynı zamanda savunma sanayinin bir parçasıdır. Son dönemde ilaç konusunda ciddi atılımlar yapılıyor ve ilaç firmalarına destekler sağlanıyor. Ancak dünyada tekel olan global ilaç firmaları, Türkiye de dahil yerel ilaç firmalarını satın alıp ya da çok cazip teklifler sunup fason üretime zorluyor. Yerli firmaların bir kısmı yerli ilaca pozitif ayrımcılık bittiği için global firmalarla rekabet edemeyince ya fasoncu oluyor ya da fabrikasını yabancıya satarak sektörden çıkıyor” diye konuştu.

Türkiye'deki ilaç piyasasını ezici bir üstünlükle yabancı firmaların elinde tuttuğuna dikkat çeken Recep Yeter, “Bürokrasinin global ilaç firmalara teslimiyetinin ve yerli ilacın karşı karşıya bırakıldığı tehlikenin aynısını İHA’ların üretiminde de yaşadık. AK Parti’nin yerli ilaca öncelik verilmesi çabalarına karşılık yabancı firmaların “Pahalı olan iyidir” algısını yerleştirmesi sayesinde hastalar birebir eşdeğer olan muadilden uzak tutulmaya çalışılıyor. Yabancı firmalarla yerliler arasında en önemli savaş burada yaşanıyor. Bu sebeple yabancı firmalar büyük lobileri devreye sokarak hem ruhsat hem patent aşamalarına müdahil olmaya çalışıyor” yorumunda bulundu.

En pahalı ilâç bulunamayan ilâç

Türkiye Eczacılar Birliği eski Başkanı ve AK Parti İstanbul eski Milletvekili Mehmet Domaç ise her ilacın Türkiye’de üretilmesi için çaba harcanması gerektiğine dikkat çekerek, “Türkiye'de yetişen bitkilerden, ilaç sanayisine yönelik etken maddeler üretilebilir. Bu maddelerden yerli ilaçlar yapılabilir. Türkiye’de üretilebilecek çok sayıda klasik ilaç ve biyoteknolojik ilaç bulunuyor. Yüksek teknolojili ilaçların üretimi için teşvik veriliyor ancak yeterli değil. Teşvik verilen ilaçların fiyatlarını belirli bir ölçüde tutmalıyız. Eğer bunu yapamazsak yapılan tüm teşvik ve yatırım boşa gider. İlaç, etkin, bulunabilir ve alınabilir olmalıdır. En pahalı ilaç ise bulunamayan ilaçtır. Teknolojimizin yetmeyeceği ilaçları ithal etmek zorundayız. Teknolomiz yetmiyor diye de yerimizde saymamalıyız” dedi.