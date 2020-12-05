Çözülme sürüyor! PKK'ya bir darbe daha
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Terör örgütü PKK'da çözülme hız kazandı, 5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; PKK terör örgütünden kaçan 5 terörist daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olanlardan birinin 25 yıldır örgütte olduğu belirlendi.
Teslim olan teröristlerin 1995 ve 2015 seneleri arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.
Yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 223’e yükseldi.