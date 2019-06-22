0553 313 94 23

Çözdürülen gıdaları yeniden dondurmak sağlıklı mı?

Derin dondurucular hanımların adeta eli ayağı gibidir. Yazdan hazırlanan sebze ve meyvelerin yanı sıra derin dondurucuda et, tavuk, balık gibi gıdalar da aylarca saklanır. Peki, derin dondurucudan çıkarıp çözdürdüğümüz gıdayı yeniden dondurmak doğru bir davranış mı?

22 Haziran 2019 Cumartesi 16:57
Çözdürülen gıdaları yeniden dondurmak sağlıklı mı?

Hanımların adeta eli ayağıdır buzdolabı ve derin dondurucular. Evde buzdolabının çalışmadı 1-2 günü şöyle bir hayal ederseniz; ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Bir kadın ister ev hanımı isterse çalışan olsun her daim derin dondurucusunda hızlıca hazırlayabileceği lezzetlerin bulunmasını arzu eder. Bu kimi zaman haşlanmış nohut olur kimi zaman ise kıyma… Peki, buzluktan çıkarılan bir gıda yeniden dondurulabilir mi?

Hemen ocağa alın

Uzmanlar dondurma işlemi sayesinde gıdanın bozulma sürecinin durdurulduğunu söyler. Buzluktan çıkan bir gıda oda sıcaklığında hızlıca bakteri üretmeye başlar. Bu nedenle derin dondurucuda saklanan gıda dolaptan çıkarılır çıkarılmaz pişirilme işlemine geçmelidir.

Kaç saat bekleyebilir?

Köfte, tavuk gibi gıdalar kolay pişmesi için genellikle birkaç saat öncesinde derin dondurucu katından soğutucu katına indirilir. Bu yöntem gıdada bakteri üremesine engel olur. Soğutucu kısmında bir süre beklettiğiniz gıdayı pişirmekten vazgeçtiğinizde ise iki saat kuralına sadık kalın. 2 saatten fazla süre soğutucu bölmede kalan gıdanın yeniden dondurulmaması gerektiği belirtiliyor. Ancak iki saat içinde işlem görmeyen gıdayı yeniden dondurabilirsiniz.

Pişirilen gıda dondurulabilir mi?

Örneğin derin dondurucudan çıkardığınız et ile yemek yaptınız. Ancak  kalan yemeği yeniden derin dondurucuda saklamak istiyorsanız. Peki, bu davranış tehlikeli sonuçlara yol açar mı? Derin dondurucudan çıkarılıp pişirilen gıda bakteri üretmeyi bırakır. Bu nedenle pişirdiğiniz yemeği derin dondurucuda saklayabilirsiniz.

Tezgahta bekletilmez

Gıdalar derin dondurucudan çıkarıldıktan sonra hızlıca bakteri üretir. Bu nedenle tezgah üzerinde bir süre bekleyen gıda bakteri üretir. Bu gıdayı pişirmek de yeniden dondurmak da son derece tehlikelidir. Bakteri üretirken yeniden dondurulan ürün bu kez ikinci kez çözüldüğünde kesinlikle içine girdiği yemeği zehre dönüştürür.  

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 16:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD raporuna tepki
    1. Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD raporuna..
    2. Taciz iddiasıyla bıçakladığı şahsı..
    3. 23 Haziran 2019 İstanbul seçim..
    4. (Özel) Tapulu arazisine 40 yıl önce..
    5. Motosiklet festivali ilgi gördü
    6. Şehit polisin çocuklarına özel sünnet..
    7. MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon!..
    8. Cenk Tosun soluğu Bodrum’da aldı
    9. İnternet paketi abonelerimizin..
    10. Seçim yasakları başladı
    11. Sayın Abonelerimiz,Yüksek Seçim..
    12. Yaşlılık maaşı ile 10 yılda..
    13. Dışişleri Bakanlığından ABD'ye çok..
    14. Ardahan’da dolu hayatı felç etti
    15. SANKO dış ticaret bölge ihracatının..
    16. Çukurova Üniversitesi’ne 20 farklı..
    17. Acun Ilıcalı, RTÜK'e ne kadar ceza..
    18. Binali Yıldırım'dan seçim öncesi..
    19. Başkan Işıksu muhtarlarla biraraya..
    20. İmamoğlu, Sultanbeyli ve Üsküdar'da..
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Seçim öncesi İstanbul'da bomba patladı! İşte son anket sonuçları
    Seçim öncesi İstanbul'da bomba patladı! İşte son anket sonuçları