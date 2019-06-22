Çözdürülen gıdaları yeniden dondurmak sağlıklı mı?

Hanımların adeta eli ayağıdır buzdolabı ve derin dondurucular. Evde buzdolabının çalışmadı 1-2 günü şöyle bir hayal ederseniz; ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Bir kadın ister ev hanımı isterse çalışan olsun her daim derin dondurucusunda hızlıca hazırlayabileceği lezzetlerin bulunmasını arzu eder. Bu kimi zaman haşlanmış nohut olur kimi zaman ise kıyma… Peki, buzluktan çıkarılan bir gıda yeniden dondurulabilir mi?

Hemen ocağa alın

Uzmanlar dondurma işlemi sayesinde gıdanın bozulma sürecinin durdurulduğunu söyler. Buzluktan çıkan bir gıda oda sıcaklığında hızlıca bakteri üretmeye başlar. Bu nedenle derin dondurucuda saklanan gıda dolaptan çıkarılır çıkarılmaz pişirilme işlemine geçmelidir.

Kaç saat bekleyebilir?

Köfte, tavuk gibi gıdalar kolay pişmesi için genellikle birkaç saat öncesinde derin dondurucu katından soğutucu katına indirilir. Bu yöntem gıdada bakteri üremesine engel olur. Soğutucu kısmında bir süre beklettiğiniz gıdayı pişirmekten vazgeçtiğinizde ise iki saat kuralına sadık kalın. 2 saatten fazla süre soğutucu bölmede kalan gıdanın yeniden dondurulmaması gerektiği belirtiliyor. Ancak iki saat içinde işlem görmeyen gıdayı yeniden dondurabilirsiniz.

Pişirilen gıda dondurulabilir mi?

Örneğin derin dondurucudan çıkardığınız et ile yemek yaptınız. Ancak kalan yemeği yeniden derin dondurucuda saklamak istiyorsanız. Peki, bu davranış tehlikeli sonuçlara yol açar mı? Derin dondurucudan çıkarılıp pişirilen gıda bakteri üretmeyi bırakır. Bu nedenle pişirdiğiniz yemeği derin dondurucuda saklayabilirsiniz.

Tezgahta bekletilmez

Gıdalar derin dondurucudan çıkarıldıktan sonra hızlıca bakteri üretir. Bu nedenle tezgah üzerinde bir süre bekleyen gıda bakteri üretir. Bu gıdayı pişirmek de yeniden dondurmak da son derece tehlikelidir. Bakteri üretirken yeniden dondurulan ürün bu kez ikinci kez çözüldüğünde kesinlikle içine girdiği yemeği zehre dönüştürür.