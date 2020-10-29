Covidle mücadeleye lojistik destek

Salgınla mücadele çalışmaları yurt genelinde kesintisiz sürerken, geçtiğimiz hafta Bursa’yı ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının Anadolu’da ikinci zirveyi yaptığını, Bursa’da ise günlük vaka sayılarının bir ay öncesine göre 3 kat arttığını söylemişti. Bursa’da yoğun bakım yatak kapasitesine 198 yeni yatak eklediklerini, yatak doluluk oranının yüzde 60, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 75 olduğunu ifade eden Bakan Koca, vaka tespitinde önemli bir görevi yerine getiren sahadaki filyasyon ekibi sayısının ise 700’e çıkarılacağını duyurmuştu.

Büyükşehir Belediyesi devrede

Pandemi ile mücadele kapsamında sürekli sağlık çalışanlarının yanında olan ve sağlık çalışanlarının toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma uygulamasını yılsonuna kadar uzatan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de filyasyon ekiplerine ulaşım desteği için devreye girdi. İl Sağlık Müdürlüğü’nün sahadaki filyasyon ekiplerine daha önce 15 araçla destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, filyasyon ekiplerinin sayısının artırılması üzerine araç desteğini 50’ye, şoför desteğini ise iti vardiya olmak kaydıyla 100’e çıkardı.

Bireysel tedbirlere dikkat

Küresel bir sorun olan pandemi ile mücadelede Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurumları ve belediyelerin üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptığını hatırlatan Başkan Aktaş, salgının ancak bireysel önlemlerle kontrol altına alınabileceğini hatırlattı. Maske – Mesafe ve Temizlik kuralının hasta olsun olmasın tüm vatandaşlar tarafından hassasiyetle uygulanması gerektiğini kaydeden Başkan Aktaş, “Bu salgının önüne geçebilmek için gerek Bakanlığımız, gerekse de belediyeler olarak bizler gereken her şeyi yapıyoruz. Son olarak ihtiyaçlar doğrultusunda filyasyon ekiplerine verdiğimiz araç sayısını 50’ye çıkardık. Gerekirse bu desteği daha da artırırız. Ancak asıl önemli olan bu hastalığın yayılımını önlemek. Bunun da en etkili yolu bireysel önlemleri anmak. Tüm vatandaşlarımızdan gerek kendi sağlıkları, gerekse de toplum sağlığı açısından çok daha fazla dikkat etmelerini rica ediyorum” dedi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI