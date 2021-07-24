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Dünya

Covid sertifikası aşı randevularını patlattı!

İtalya'da hükümetin bazı mekan ve etkinliklere giriş için "Covid sertifikası" şartı getirmesi üzerine aşı randevularında patlama yaşandı. Vatandaşlar aşı olmak için sıraya girdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 14:54:00 -
Covid sertifikası aşı randevularını patlattı!

Bakanlar Kurulu'nun bu hafta içinde aldığı karara göre 6 Ağustos'tan itibaren restoranların kapalı kısımları, stadyumlar, spor salonları, eğlence parkları, sinemalar, tiyatrolar, gösteriler ve müzelere girebilmek için Covid sertifikası sunmak gerekecek.

"Yeşil pasaport" olarak da anılan Covid sertifikası, en az bir doz aşı yaptıranlara, son altı ay içinde Covid 19'a yakalanıp iyileşenlere ya da son iki gün içinde yapılmış test sonucu negatif olanlara verilecek.

Başbakan Mario Draghi'nin geçen perşembe günü açıkladığı bu karar sonrası bir gün içinde ülke genelinde aşı randevularında hızlı bir artış görüldü. Hükümetin koronavirüs krizi yönetimine getirdiği özel komiser General Francesco Paolo Figliuolo, tüm bölgelerde aşı randevularının bir gün içinde yüzde 15-200 arasında arttığını açıkladı.

Hükümetin Covid sertifikası kararı sonrası aşı randevularının artması İtalyan basınında "Draghi etkisi" diye nitelendi.

sBugünkü ulusal ve yerel gazetelerin neredeyse tamamı bu habere baş sayfalarından, "Aşıya koşuş", "Aşılarda Draghi etkisi", "Aşı taleplerinde sıçrayış", "Yeşil pasaport etkisi" gibi başlıklarla yer verdi.

"Aşı yaptırmamaya çağırmak, ölüme çağırmaktır"

Başbakan Draghi, Covid sertifikası kararını açıkladığı basın toplantısında aşı karşıtı mesajlar veren siyasetçileri de eleştirmişti.

Draghi, "İnsanları aşı yaptırmamaya çağırmak özünde ölüme çağırmak demektir. Aşı olmazsan hastalanıp ölürsün ya da başkalarının ölümüne sebep olursun" dedi.

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