Covid-19’la mücadele döneminde katılım bankalarından destek yağdı! Müşterilerinin yanında oldular

Buğra Kardan

Faiz hassasiyeti olan yatırımcılara hitap eden katılım bankaları, pandemi döneminde iyi bir imtihan verdiler. Hükümet tarafından devreye alınan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ önlemlerini tavizsiz uygulayarak, ülkenin büyümesine ve kalkınmasına da olumlu katkıda bulundular. Yeni tip Corona virüsünün (Covid-19) dev yatırımları durdurmasını, mega projeleri baltalamasını engelleyen katılım bankaları ekonomik aktiviteyi arttırmak için ellerinden geleni yaptılar. Üretim ile ihracatı atağa kaldırarak reel sektör temsilcilerinden alkış alan söz konusu bankalar ve pandemi tehdidine karşı attıkları adımlar şöyle:

Dijital hizmetler ön planda

-Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ (Albaraka Türk), müşterilerini Covid-19 tehdidine karşı korumak için dijital ürün ve hizmetlerini ön plana taşıdı. Bu çerçevede Albaraka Mobil ile internet şube üzerinden yapılan bütün EFT ve havale işlemleri ücretsiz hale getirildi. 2 bin TL olan günlük ATM para çekme limiti de 5 bin TL’ye çıkarıldı. PTT ATM’lerinden yapılan para çekme-yatırma işlemlerindeki ücret ise kaldırıldı.

Taksitler ertelendi

Bankanın tüm binalarında fiilen bulunması gerekmeyen çalışanlar içinse evden çalışma sistemine geçildi. Şubelerine giden müşterilerini hizmet alanlarına kontrollü şekilde almaya başlayan Albaraka Türk, çalışma saatlerini de 13 Nisan 2020’den itibaren 10:00-17:00 olarak güncelledi. Tüm bunların yanı sıra ticari ve bireysel müşterilerin 30 Nisan’a kadar olan taksit ödemeleri iki ay süreyle ertelendi. Ticari müşterilere istihdamlarını korumaları şartıyla üç aylık personel maaş giderleri kadar ilave limit imkânı tanındı. Ayrıca borçlar yeniden yapılandırıldı, POS ve ÖKC ücretleri üç ay süreyle ötelendi.

Tüketicileri rahatlatan adımlar

-Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ (Kuveyt Türk), mart, nisan ile mayıs aylarında ATM’den para çekme limitini 5 bin TL, mobil ve internet şubeden gerçekleştirilen havale-EFT limitlerini ise 50 bin TL olarak revize etti. Banka, şirketlerin nisan ayı sonuna kadar olan taksit ödemelerini, gereksinim duyulması hâlinde anapara ve kâr payı dahil üç ay öteledi. İlaveten müşterilerinin kredi kart borçlarının da ertelenmesine karar veren Kuveyt Türk, Covid-19’dan darbe alan sektörlerde faaliyet yürüten müşterilerinin konut, ihtiyaç ile araç finansmanlarının nisan ayı sonuna kadar olan taksit ödemelerini de anapara ve kâr payı dahil üç ay erteledi.

Firmalara kolaylık tanındı

-Vakıf Katılım Bankası AŞ’ce (Vakıf Katılım) ATM’lerden günlük nakit çekme limiti 5 bin TL’ye yükseltildi. PTT ATM’lerindeki nakit çekme limiti ise 2 bin 500 TL olarak güncellendi. Öbür taraftan risk grubundaki çalışanların uzaktan çalışabilmeleri adına gerekli altyapı oluşturuldu. Uzaktan çalışma olanağı bulunmayan görevlilere idari izin verildi. 30 Haziran 2020’ye kadarki tüm taksit ödemelerinde esneklik oluşturuldu. İşletmelerin kullandığı mevcut fonlar yeniden yapılandırıldı. Pandemiden en fazla etkilenen sektörlere ise çeşitli kolaylıklar sağlandı.

İlave limit olanağı

-Ziraat Katılım Bankası AŞ (Ziraat Katılım) 31 Mart’ta vadesi dolan taksit, kâr payı ve anapara ödemelerini öteledi. Covid-19’dan ötürü nakit akışı bozulmuş veya bozulabilecek müşterilerinin mevcut finansmanlarını uygun vadeli yapılandıran banka, şirketlere üç aylık personel maaş gideri tutarında ek limit sundu. Ziraat Katılım, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ kapsamında oluşturulan Bireysel İhtiyaç Finansman uygulamasını da hayat geçirdi.

Kritik çalışmalar yürütüldü

-Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ (Emlak Katılım), Covid-19’la mücadele döneminde kesintisiz hizmet verip virüsün ekonomiye olan etkisini asgari seviyeye indirmeye çalıştı. Banka, bu minvalde bireysel ve kurumsal müşterilerine 31 Mart’a kadar yapılması gereken taksit, kâr payı ve anapara ödemelerini erteledi.Daha önce 6 ay olarak belirlenen ödemesiz dönemi 12 aya kadar uzattı. Kurumsal müşterilerine istihdamlarını korumaları koşuluyla üç aylık çalışan maaş gideri kadar ek limit sağladı. Diğer yandan Emlak Katılım, finansman limiti bulunan müşterilerinin mevcut koşullar nedeniyle oluşabilecek işletme sermayesi ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi’ne yönelik ilave limit ihtiyaçlarının da karşılanmasına karar verdi. Bunların yanı sıra ATM’lerdeki günlük para çekme limitini de 6 bin TL’ye çıkarttı, farklı banka ATM’lerinden yapılacak işlemler için de komisyonları kaldırdı.