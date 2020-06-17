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Aktüel

Covid-19 vakalarının arttığı Bağdat’ta kapsamlı sokağa çıkma yasağı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında 21 Haziran’a kadar kapsamlı sokağa çıkma yasağı getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 20:03:56 -
Covid-19 vakalarının arttığı Bağdat’ta kapsamlı sokağa çıkma yasağı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında 21 Haziran’a kadar kapsamlı sokağa çıkma yasağı getirildi.



Irak’ın başkenti Bağdat’ta yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı yeniden artışa geçti. Bağdat Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, salgını ile mücadele kapsamında yarın yerel saatle 06.00’dan itibaren 21 Haziran’a kadar kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu. Yasağın sağlık ve belediye personelleri ile gazetecileri kapsamayacağı belirtildi.



Vaka sayısı artışta


Irak Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte bin 554 vaka tespit edildiği bildirildi. Bu sayısının bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu ifade edildi. Toplam vaka sayısının 24 bin 254’e yükseldiği Irak’ta 773 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam 10 bin 770 kişi ise virüsü yenerek taburcu oldu.

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