Covid-19 testleri hatalı mı? Oxford Üniversitesi açıkladı...

YENİAKİT.COM.TR - İSTANBUL - Oxford Üniversitesi'nin araştırmasına göre, Covid 19'un teşhisinde ana test olarak kullanılan PCR testleri hatalı sonuçlar verebiliyor. Önceki enfeksiyonlardaki ölü virüs parçalarını bile tespit edebilecek kadar hassas olan testler, bilim dünyasında da yeterli düzeyde incelenmiş değil. Üniversiteden yapılan açıklamada, bu durumun, şimdiye kadar bilinen sonuçları doğrudan etkileyeceği ifade ediliyor.

YENİ YÖNTEM GELİŞTİRİLMELİ

Araştırmacı Carl Heneghan, koronavirüsün tespit edilip edilmediğine bağlı olarak "evet / hayır" vermek yerine, testlerin bir kesme noktasına sahip olması gerektiğini söylüyor. PCR sonuçlarının yeniden düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Heneghan, aksi takdirde virüs bulaşmamış insanların ağır tedavilere maruz kalacağını dile getiriyor.

ÖLÜ HÜCRELER VİRÜS İLE KARIŞTIRILIYOR

Heneghan'a göre yeni ve farklı testlerin yapılması daha sağlıklı sonuçlar doğuracak. Oxford Tıp Merkezi'nde yapılan çalışmada pozitif çıkan hastalardaki virüsün büyüme hızı incelendi. Ancak pozitif çıkan birçok PCR testinde, sadece laboratuvarda veya bir kişide büyümeyecek olan ölü virüs parçalarına rastlandı. Oxford Üniversitesi'ndeki uzmanlar, dokuz ayda dünyayı sarsan salgına karşı daha hassas ve kontrollü hareket edilmesi noktasında yetkilileri uyarıyor.