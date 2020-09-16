  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Covid-19 testleri hatalı mı? Oxford Üniversitesi açıkladı...
Gündem

Covid-19 testleri hatalı mı? Oxford Üniversitesi açıkladı...

Oxford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada, PCR testlerinin geçmiş vakaları da pozitif olarak (yanlış) tespit ettiği ortaya çıktı. Araştırma ile ilgili açıklama yapan Carl Heneghan "kontrast testi çok hassas olduğu için hatalı sonuçlar verebiliyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 21:36:00 -
Covid-19 testleri hatalı mı? Oxford Üniversitesi açıkladı...

YENİAKİT.COM.TR - İSTANBUL - Oxford Üniversitesi'nin araştırmasına göre, Covid 19'un teşhisinde ana test olarak kullanılan PCR testleri hatalı sonuçlar verebiliyor.  Önceki enfeksiyonlardaki ölü virüs parçalarını bile tespit edebilecek kadar hassas olan testler, bilim dünyasında da yeterli düzeyde incelenmiş değil. Üniversiteden yapılan açıklamada, bu durumun, şimdiye kadar bilinen sonuçları doğrudan etkileyeceği ifade ediliyor.

YENİ YÖNTEM GELİŞTİRİLMELİ

Araştırmacı Carl Heneghan, koronavirüsün tespit edilip edilmediğine bağlı olarak "evet / hayır" vermek yerine, testlerin bir kesme noktasına sahip olması gerektiğini söylüyor. PCR sonuçlarının yeniden düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Heneghan, aksi takdirde virüs bulaşmamış insanların ağır tedavilere maruz kalacağını dile getiriyor.

ÖLÜ HÜCRELER VİRÜS İLE KARIŞTIRILIYOR

Heneghan'a göre yeni ve farklı testlerin yapılması daha sağlıklı sonuçlar doğuracak. Oxford Tıp Merkezi'nde yapılan çalışmada pozitif çıkan hastalardaki virüsün büyüme hızı incelendi. Ancak pozitif çıkan birçok PCR testinde, sadece laboratuvarda veya bir kişide büyümeyecek olan ölü virüs parçalarına rastlandı. Oxford Üniversitesi'ndeki uzmanlar, dokuz ayda dünyayı sarsan salgına karşı daha hassas ve kontrollü hareket edilmesi noktasında yetkilileri uyarıyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

trabzon

bunan inanırım işte
  • Yanıtla
Dünyadan gizleyip savaş uçağı yaptılar! Elon Musk'ın adı geçiyor
Teknoloji

Dünyadan gizleyip savaş uçağı yaptılar! Elon Musk'ın adı geçiyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetlerinin, hava üstünlüğü programı çerçevesinde gizli olarak bir savaş uçağı yapıldığı ve başarıl..
Türkiye'de bir ilk! Cezeri ilk kez havalandı
Teknoloji

Türkiye'de bir ilk! Cezeri ilk kez havalandı

Baykar tarafından milli olarak geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Mühendislerim..
Türk askerine küstah saldırı! TSK anında karşılık verdi
Gündem

Türk askerine küstah saldırı! TSK anında karşılık verdi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde katil Esed güçleri tarafından Türk gözlem noktasına saldırı düzenlendiğini duyurdu...
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı